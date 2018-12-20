Срок упрощенного порядка регистрации домов и дач предлагают продлить

В жизни дачников намечаются очередные перемены – новая дата по амнистии. Фото: ИА PrimaMedia

Правительство РФ внесло в Госдуму РФ свой вариант дачной амнистии — упрощенного порядка регистрации домов и дач.

Сегодня застройщик не имеет право начинать возводить частный дом без согласования проекта, а также по окончании стройки дачник должен оповестить об этом надлежащие органы местного самоуправления. Такие правила действуют с августа прошлого года, пишет РГ.

Однако, построенные давно дачи и частные дома переоформить крайне сложно. Существует немало нарушений. Поэтому и возникла необходимость в поправках в закон. Иначе без режима дачной амнистии оформить недвижимость будет невозможно.

Действие упрощенного порядка регистрации без направления уведомлений предлагается продлить до 1 марта 2020 года.