Новые технологии Сбербанка на службе предпринимательства

В каждом регионе Дальнего Востока прошли деловые встречи, тренинги и мастер-классы для клиентов

День предпринимателя на Сахалине. Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбербанк поздравил представителей малого бизнеса с Днем предпринимателя. К празднику в каждом регионе Дальнего Востока прошли деловые встречи, тренинги и мастер-классы для клиентов, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Так, в этом году в Хабаровске Сбербанк в парке "Динамо" открыл "Аллею бизнеса", где клиенты банка высадили более 10 дальневосточных сосен. Мероприятие планируется сделать ежегодным. Также банк принял участие в краевом конкурсе "Предприниматель года" и наградил три компании в собственной номинации "Надежный партнер". В ней были отмечены ООО "Востоктелеком", ООО "Аквамарин" и Хабаровский завод трубной изоляции. Почетные награды вручил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.



Аллея предпринимателей в Хабаровске. Фото: пресс-служба Сбербанка

Во Владивостоке Сбербанк поддержал краевую конференцию предпринимателей "Бизнес у моря". В этом году обсудили технологии клиентского сервиса: в каких сферах он не изменился за последние полвека и возможно ли изменить ситуацию; можно ли обучить человека оказывать качественный сервис или это должно быть "в крови"; как он влияет на прибыль и можно ли продать сервис, риски работы по франшизе. Спикерами круглого стола стали руководители и владельцы торговых сетей, известных ресторанов, медклиник Приморья. Они поделились своим опытом и рассказали о том, как удержать постоянных клиентов и привлечь новых.



Конференция во Владивостоке. Фото: пресс-служба Сбербанка

В Благовещенске Сбербанк уже в 15-й раз выступил партнёром выставки-ярмарки "Амурэкспофорум". В этом году банк представил некредитные сервисы, позволяющие комфортно заниматься бизнесом, в том числе юридическое сопровождение и правовую экспертизу.

В Биробиджане при поддержке Сбербанка прошел Бал предпринимателей ЕАО: яркий костюмированный праздник от шоу-театра "Легенда", который действует при хабаровском клубе возрождения русского бала "Реверанс". В празднике приняли участие более 100 представителей малого бизнеса региона.



Бал предпринимателей в ЕАО. Фото: пресс-служба Сбербанка

Интересные мероприятия прошли и в других регионах Дальнего Востока. Так, в Южно-Сахалинске Сбербанк совместно с администрацией города организовали семинар для предпринимателей. В формате круглого стола эксперты рассказали о том, как стать резидентом территорий опережающего развития (ТОР), обсуждались все меры поддержки инвестиционных проектов, действующие в островном регионе, говорили также о финансировании проектов Сбербанком. Тема инвестиций в зонах с льготными условиями ведения бизнеса собрала более 50 слушателей.

Для предпринимателей Камчатского края банк провел круглые столы, в работе которых приняли участие порядка 60 предпринимателей из Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска. Состоялся оживленный диалог о кредитовании и банковских гарантиях. Мероприятие поддержали партнеры банка: Фонд поддержки предпринимателей и Гарантийный фонд Камчатского края.



Круглый стол в Камчатском крае. Фото: пресс-служба Сбербанка

Также предпринимателей в крупнейших офисах по обслуживанию юридических лиц по всему Дальнему Востоку ждали приятные подарки.

"В Сбербанке сегодня обслуживается каждое третье предприятие малого бизнеса региона: это 89 тысяч активных корпоративных клиентов, — подчеркнула директор управления продаж малому бизнесу Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Марина Бородина. – Для предпринимателей важны качество, скорость и доступность банковских услуг. Поэтому Сбербанк постоянно совершенствует и адаптирует свои продукты под современные реалии, чтобы они стали действительно хорошими помощниками для ведения бизнеса. Это и скоростной эквайринг – наш процессинговый центр считается одним из самых быстрых в стране, это сервис зачисления зарплаты сотрудникам в любой город за 90 минут, возможность отправки зарплатного реестра через смартфон".

С недавнего времени клиенты Сбербанка могут зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет за один визит в офис партнера банка, при этом сэкономив до 4 тысяч рублей благодаря подаче документов в электронном виде (предпринимателю не нужно будет платить государственную пошлину за регистрацию ИП или ООО). Авторизированными партнёрами банка стали уже более 50 компаний Дальнего Востока, более 150 начинающих предпринимателей воспользовались сервисом.

Также быстро набирает популярность другой новый продукт банка – бизнес-карта, которая позволяет получить круглосуточный доступ к средствам на расчётном счёте предприятия, совершать платежи в любой валюте по всему миру, снимать наличные в банкоматах и сократить операционные расходы и время на отчёты сотрудников. Сегодня такую карту оформили уже около 35 тысяч предпринимателей Дальнего Востока. Сбербанк первым из банков предложил бизнесу кредитную бизнес-карту, которую можно использовать в случае непредвиденных расходов. Главное ее отличие от кредиток для физических лиц – высокая сумма лимита и наличие партнеров, которые предоставляют повышенный льготный период для оплаты счетов при покупке в их магазинах.

Напомним, День российского предпринимательства отмечают в нашей стране с 2007 года. Официальная дата – 26 мая. Сбербанк ежегодно организует различные мероприятия, чтобы поздравить своих клиентов с профессиональным праздником.