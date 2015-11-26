Депутатские елки вместо народных кустов: в Находке не поделили сквер для посадки

Кусты спиреи, высаженные активистами, стали яблоком раздора между ними и народным избранником

Попытки активистов Находки преобразить город и озеленить его в преддверии лета терпят крах. Фото: nakhodka-city.ru

Неожиданное развитие получила история с пропавшими в Находке растениями, которые высадили в сквере Северного микрорайона активисты, представители сообщества "Мамы Находки". Оказалось, что около 70 кустов спиреи в срочном порядке пересадили двое пенсионеров из соседних домов — по решению депутата гордумы очистить территорию для высадки на ней елок к предстоящему мероприятию, сообщает ИА PrimaMedia.

"Вчера прошла информация, что вандалы выкопали всю спирею, которую мы садили на "Зеленой песне" (творческом субботнике — прим. ред.) не так давно, но, слава богу, это оказалось не так. Приезжали представители или Зеленхоза, или депутата Маникова и сказали, что им просто необходимо к первому числу высадить елки. Спасибо активистам дома, благодарим за то, что сохранили и пересадили спирею ближе к игровой площадке", — отмечает в своем видео-обращении на странице Nakhodka.news организатор субботника, лидер сообщества "Мамы Находки" Елена Герман.

Стоимость растений, которые могли пострадать при пересадке, — 39 000 рублей. Их собрали из личных сбережений горожан, местных предпринимателей и членов сообщества "Мамы Находки", движения "Зеленый патруль" и фонда "Порт Восточный".

"У нас возникает первый вопрос, как объяснить детям, которые принимали участие в посадке растений, что их кустики — плохие, а депутатские елки — хорошие? Детвора с удовольствием рисовала таблички, привязывала ленточки, тем самым помечая "свою спирею", — недоумевают активные жители Находки.

Свою, отличную точку зрения, выразил в беседе с корр. ИА PrimaMedia депутат гордумы от одномандатного избирательного округа №3 Александр Маников.

"Вскоре мы собираемся провести мероприятие со старшеклассниками в Северном микрорайоне. Для осмотра места со специалистами Зеленхоза приехали в сквер. Они отметили, что кусты высажены неправильно и нужно их пересадить, а в этом месте высадить большие деревья, чтобы защитить сквер от пыли, ведь совсем рядом проходит дорога. Специалисты Зеленхоза рекомендовали пересадить кусты вдоль тропинок, чтобы облагородить территорию. А на их место посадить хвою. При этом присутствовали и местные жители. Сотрудники подсказали им, как правильно вести пересадку, как выкапывать. Двое жителей соседнего дома – бабушка и дедушка — все пересадили", — отметил народный избранник.

Он сказал, что уже разговаривал с сотрудниками городского управления благоустройства звонили.

"Оказалось, они сами выдали общественникам разрешение на высадку растений, но специалисты Зеленхоза при этом субботнике не присутствовали. А ведь все надо делать по правилам: соблюдать расстояния между растениями, учитывать объем пылеподавления и многое другое. Как мне сообщил замглавы города Виталий Кожевников, в этом году средств на озеленение города нет. Тем временем сквер, который открыли в этом году, без зелени смотрится не очень эстетично. Жители сами выразили желание высадить в нем растения. Вскоре нашелся спонсор, готовый оказать содействие в озеленении, и 1-го числа мы вместе со старшеклассниками будет высаживать в сквере несколько десятков саженцев елей. Надо, чтобы было красиво. Ведь жителям на это любоваться", — добавил Александр Маников.

Сами обитатели двух прилегающих к скверу домов – преимущественно люди пенсионного возраста, которые собственноручно пересадили те самые кусты спиреи — никаких претензий к депутату или городским службам не имеют.

"Мы сами по своей инициативе вместе с другими жителей дома пересадили все кусты, еще три человека помогали с поливом. То, чтобы было высажено во время субботника, не пропало, а просто перенесено на другое место. К чему такая шумиха? Это "Мамы Находки" все перевернули. Вот мы и сейчас занимаемся посадкой цветов. Вы думаете хоть одна мамочка или папочка принимают участие? Нет. Это все пенсионеры, сквер существует за счет пенсионеров. Знаете, про меня даже говорят "Пашет, как трактор". Вон, уже второй инструмент сломала, пока работала. Скоро еще и 90 елок обещали нам привезти", — говорит Любовь Александровна Розенкова.

За комментарием на тему озеленения северного микрорайона, которая активно обсуждается уже не только жителями Находки, но и всего Приморья, корр. ИА PrimaMedia обратился к руководству Зеленхоза.

— Рекомендовать пересадить кусты специалисты Зеленхоза не могли. У нас взяли саженцы елок, предложили их посадить на конкретном месте в сквере, а там уже другие растения высажены. Нам на самом деле не важно, куда что будут садить, — сообщил заместитель директора Зеленхоза Максим Орищенко корр. ИА PrimaMedia, не пожелав уточнить, кто именно приобрел и выразил желание высадить елки обязательно на том месте, где уже находились кусты спиреи серой.

Напомним, попытки активистов Находки преобразить город и озеленить его в преддверии лета терпят крах. Из 336 голубых елей, привезенных из питомника в Германии и высаженных в мае на обзорной площадке, осталось лишь 266. Из сквера Северного микрорайона пропали почти все 70 кустов спиреи серой, которые активисты сообщества "Мамы Находки" общественники, чиновники и другие добровольцы посадили здесь в апреле 2019 года. Городская администрация выразила намерение найти виновников произошедшего и обратиться с заявлением в полицию.

Справка. Зеленхоз — ООО "Эхеверия" было организовано 3 ноября 1998 года на базе Треста зелено-паркового хозяйства ("Зелёное хозяйство", Зеленхоз) г. Находки. Основной деятельностью предприятия является зеленое строительство, капитальный ремонт и текущее содержание зеленых насаждений. ООО "Эхеверия" оказывает услуги по: ландшафтному проектированию, озеленению, установке малых архитектурных форм, выращиванию цветочной рассады (летников, многолетников), выращиванию в питомнике саженцев декоративных кустарников, лиственных и хвойных пород деревьев, посадке деревьев и кустарников, глубокой обрезки деревьев, формированию крон деревьев и кустарников, устройству газонов, оформлению цветников в различных стилях.