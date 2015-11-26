Они смогли, и я смогу - форум РОСТ вдохновил предпринимателей Приморья на развитие

Семь спикеров поведали истории взлета и падений, рассказали, как избежать ошибок в бизнесе, поделились секретами личной мотивации

Форум молодых предпринимателей РОСТ. Фото: предоставлено организаторами

Более 700 бизнесменов посетили Форум молодых предпринимателей РОСТ (12+), который проходит ежегодно с 2015 года. Благодаря спонсорской поддержке в этом году он стал бесплатным для участников – владельцев малого и среднего бизнеса. На сцене Красного зала кампуса ДВФУ семь спикеров поведали истории взлета и падений, рассказали, как избежать ошибок в бизнесе, поделились секретами личной мотивации, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Первый спикер Сергей Бурлаков – человек фантастической судьбы и силы воли, рассказал о необходимости любви к своему делу. Еще в молодости в страшной аварии он потерял все четыре конечности. Не смотря на травмы Сергей наслаждается жизнью, полной личных побед и общественных достижений. Так в 2003 году Сергей победил в нью-йоркском марафоне, пробежав на протезах дистанцию в 42 км, оставив позади 12 тысяч здоровых участников, и получил за это титул — "Человек планеты".

Тема выступления еще одного спикера, предпринимателя и экстремального путешественника Иоанна Чечнева прозвучала как манифест: "Риски в бизнесе: как не упасть в пропасть". Иоанн знает о рисках не понаслышке — впервые в истории он покорил Эльбрус в тандеме со слепым, а впереди еще шесть высочайших в мире вершин.



Предприниматель и экстремальный путешественник Иоанн Чечнев. Фото: предоставлено организаторами

"Вот вы создали микро-бизнес, что делать дальше? Оптимизировать процессы, выйти из операционного управления. Гарантируйте поток финансов, чтобы закрыть базовые постоянные потребности вашего бизнеса. Играйте "в долгую". Сформируйте экспертизу, разработайте проект, который эффективно решит актуальную задачу в отрасли. Найдите для реализации проекта сильного партнера, возможно инвестора", — говорит Иоанн Чечнев.

О том, как эффективно масштабировать бизнес, рассуждала со сцены создательница сети отелей для питомцев BookingCat Маргарита Никитина:

"Определите подходящую вам стратегию тиражирования – собственные ресурсы, франчайзинг, инвестиции или кредитные средства. Возможно вам подойдет смешанная бизнес-модель. У каждого из этих направлений – свои плюсы и минусы. Без ошибок и "набивания шишек" здесь не обойтись – главное, становится лучшей версией себя".

На вопрос "Как создать команду мечты?" смогла ответить и дать эффективные инструменты управления Анастасия Колесникова. Основательница компании "Местная еда" говорила о компетенциях лидера и руководителя 21 века, о новых вызовах, которые появляются в быстроменяющемся мире:

"Что означает быть лидером сегодня? Раньше мы говорили об эффективности, способности мотивировать и харизме. Сегодня на первом плане уже другие умения – эмпатия, гибкое мышление, многозадачность, эмоциональный интеллект, скорость обучения и овладения новыми знаниями, личная и социальная ответственность. Предприниматель сам архитектор своей системы. Какой архитектор — такая система".

Помимо российских спикеров на сцене выступили и зарубежные гости. Три иностранца – гражданин Гонконга и два бизнесмена из США рассказали о своем опыте организации бизнеса и поделились своими мыслями о новых веяниях в мировом бизнес-сообществе.

Управляющий партнер BraveSoldier Venture Capital Дерек Квик. Фото: предоставлено организаторами Управляющий партнер BraveSoldier Venture Capital Дерек Квик. Фото: предоставлено организаторами 1 / 2

Дерек Квик — управляющий партнер BraveSoldier Venture Capital, один из самых уважаемых лидеров предпринимательского сообщества в Гонконге выступает в рамках проекта РОСТ второй год подряд. По его словам, во Владивостоке "витает особая атмосфера свободы и больших возможностей":

"Во время своей первой поездки во Владивосток в прошлом году я увидел этот прекрасный город и познакомился с замечательными людьми. В этом году основная мысль моего выступления – "Новая норма". Сегодня жизнь меняется очень быстро. Люди часто говорят: "Я дождусь, пока всё вернется на круги своя". Но ничего не вернется. Мы должны адаптироваться и идти дальше. Не надо жаловаться, что ты не счастлив, просто обрати внимание на проблему и придумай, как ее решить. И этому надо учиться. Мне показалось, что приморские предприниматели более расслабленные, чем бизнесмены из Азии. В Гонконге мы только и делаем, что бесконечно работаем, у нас нет времени на семью, друзей и даже на отдых. Если человек уходит с работы раньше 7 часов вечера – значит он и не работал".

Вице-губернатор Константин Богданенко. Фото: предоставлено организаторами Форум молодых предпринимателей РОСТ. Фото: предоставлено организаторами Форум молодых предпринимателей РОСТ. Фото: предоставлено организаторами Форум молодых предпринимателей РОСТ. Фото: предоставлено организаторами 1 / 4

Напомним, что спонсорами Форума РОСТ в этом году выступили Центр поддержки предпринимательства, компания "ЭВОТОР" и Технопарк "Русский". Именно благодаря их поддержке в этом году мероприятие стало бесплатным. Так прокомментировал участие в проекте территориальный менеджер ДВФО ООО "Эвотор" Вячеслав Трубин:

"Каждый предприниматель должен постоянно развиваться. Форум РОСТ — прекрасная возможность для бизнесмена обучиться новому, перенять ценный опыт от успешных предпринимателей. Для роста бизнеса также важно следить за новыми технологиями и стараться их внедрять. Только тогда бизнес будет конкурентноспособным и сможет потягаться с крупными игроками".