Присоединение БИНБАНКА привело к повышению рейтинга банка "Открытие"

Российское рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка "Открытие" до уровня АА-(RU), прогноз "Стабильный"
Бизнес 11:05

Российское рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка "Открытие" до уровня АА-(RU), прогноз "Стабильный". Одним из важных факторов принятия такого решения названо присоединение Бинбанка и успешное завершение трансформации активов группы "Открытие".

Аналитики АКРА в заключении о причинах повышения рейтинга банка "Открытие" отметили, что группе удалось в короткие сроки успешно трансформировать свой бизнес. Результатом этой трансформации стало присоединение БИНБАНКа, кроме того завершена консолидация пенсионных и страховых активов. Значительный объем проблемных активов группы передан в Банк непрофильных активов.

Повышение рейтинга отражает усиление системной значимости банка, серьезное укрепление его рыночных позиций, а также высокую степень поддержки со стороны ключевого акционера – Банка России, говорится в заключении АКРА.

АКРА также отмечает улучшение качества активов, адекватную позицию банка по достаточности капитала, фондированию и ликвидности, сильную франшизу в сфере кредитования и операционного обслуживания юридических и физических лиц, а также достаточно высокую диверсификацию операционного дохода.

Концентрация на крупнейших группах кредиторов у банка незначительна: на одного кредитора приходится 6,2% обязательств, а на десять крупнейших— 13,5%. При этом доля обязательств Банка России в обязательствах банка "Открытие"" составляет всего 0,3% от общего объема обязательств кредитной организации.

По оценкам АКРА, банк "Открытие" активно наращивает кредитный портфель и привлекает средства клиентов, ведет бизнес за счет собственных финансовых ресурсов. При этом возможность ЦБ как ключевого акционера влиять на стратегию "Открытия", по мнению аналитиков АКРА, повышает надежность и системную значимость кредитной организации.

По итогам первого квартала 2019 года группа банка "Открытие" заработала 23,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. АКРА стало уже третьим агентством, повысившим рейтинг банка "Открытие" с начала 2019 года. В феврале международное рейтинговое агентством Moody’s подняло долгосрочные рейтинги банка "Открытие" на две ступени до уровня Ba2. В апреле рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности банка "Открытие" на две ступени до уровня ruAA-.

Профиль компании

Информация о банке "Открытие" (www.open.ru)

*ПАО Банк "ФК Открытие", работает под брендом банк "Открытие"

Генеральная лицензия Банка России № 2209

Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Банк работает на финансовом рынке с 1993 года.

"Открытие" — универсальный банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.

Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 31 марта 2019 года составили 2 622,2 млрд рублей, собственный капитал составил 425,9 млрд рублей.

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