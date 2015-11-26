Русские в Столице мира. Сезоны труппы Сергея Дягилева в Париже

Заключительные заседания пятого сезона клуба "Музыкальный вернисаж" пройдут в Приморской картинной галерее 2 и 9 июня
Общество 11:48
Русские в Столице мира. Сезоны труппы Сергея Дягилева в Париже. Фото: предоставлено Приморской картинной галереей

Заключительные заседания (0+) пятого сезона клуба "Музыкальный вернисаж" под девизом "Русские в Столице мира" пройдут 2 и 9 июня в Приморской государственной картинной галерее. Встречи будут посвящены жизни русского театрального и художественного деятеля, великого антрепренёра Сергея Дягилева, сообщает ИА PrimaMedia.

Автор и ведущий Александр Вовненко расскажет о главном проекте жизни Дягилева, связавшем Россию и Францию – "Русских сезонах".

Напомним, проект "Музыкальный вернисаж" стартовал в Приморской картинной галерее в апреле 2017 года. За это время состоялось 20 клубных встреч, на которых почитатели изящны искусств познакомились со знаковыми явлениями мировой художественной культуры, жизнью и творчеством выдающихся художников и композиторов. Проект призван создать особое сообщество людей во Владивостоке, для которых Искусство и Познание являются и потребностью, и стилем жизни.

Заключительные заседания пятого сезона клуба "Музыкальный вернисаж" под девизом "Русские в Столице мира" состоятся 2 и 9 июня в 12.00 в Приморской государственной картинной галерее по адресу: ул. Алеутская, 12. Справки по телефону: 8 (423) 241-06-10.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.

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