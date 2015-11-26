Сбербанк узнал, как россияне начали дачный сезон

Самыми популярными товарами стали садовые и строительные инструменты

Дача. Фото: https://pixabay.com

Сбербанк, оператор фискальных данных "Платформа ОФД" и "Сбербанк страхование" в проекте "СберДанные" (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных) исследовали потребительский спрос начала дачного сезона — с 1 апреля по 15 мая 2019 года. Аналитики сравнили затраты россиян в магазинах в категории товаров для дач и садоводства в этот период с тратами в то же время годом раньше, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Так, средний чек в апреле — 2495 рублей. Это на 3% выше, чем в 2018 году. В то же время и покупок было сделано на 13% больше.

Средний чек "дачных покупок" россиян в первой половине мая 2019 года — 2640 рублей. Это на 10% выше, чем в аналогичный период прошлого года. На те же 10% увеличилось и количество самих покупок.

Чаще всего россияне приобретали садовые инструменты: веники (средний чек, здесь и далее — 120 рублей), совки (39 рублей), лопаты (142 рубля) и другое. Также популярностью у дачников пользовались кисти (53 рубля), перчатки (пара — 22 рубля), электроинструменты — дрели (1420 рублей), перфораторы (5300 рублей), шуруповерты (1270 рублей).

Важная часть начала дачного сезона — обновление жилья. Среди популярных покупок, которые отметили аналитики "Платформы ОФД", — штукатурка (средний чек за упаковку — 94 рубля) и шпатлевка (180 рублей за упаковку), древесные плиты (170 рублей за штуку), монтажная пена (77 рублей), краска (450 рублей).

Больше всего товаров для ремонта с 1 апреля по 15 мая 2019 года приобрели в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Тюменской, Самарской, Ростовской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, а также в Красноярском крае.

В частности, в Москве и Санкт-Петербурге чаще других покупали средства для обработки стен, штукатурку и шпатлевку. В Московской области — древесные плиты, кисти, краски, цемент.

Начало дачного сезона прошло под знаком заботы о своем имуществе в самом широком смысле. Так, компания "Сбербанк страхование" традиционно зафиксировала в начале дачного сезона всплеск спроса на продукты по страхованию имущества физлиц – квартир и загородных домов. Уезжая жить за город на лето, дачники начали активно приобретать полисы страхования квартир и дачи, чтобы финансово защитить их от заливов, пожаров, краж и других непредвиденных ситуаций.

С 1 апреля по 15 мая СК "Сбербанк страхование" продала почти 117 тысяч полисов страхования имущества физлиц. В том числе было оформлено порядка 90 тысяч полисов страхования квартир и 27 тысяч полисов страхования домов и дач. Количество оформленных полисов страхования загородных домов и дач по сравнению с тем же периодом 2018 года выросло на 85%.