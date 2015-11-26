За счет этого снижаются эксплуатационные расходы и оборот вагонов более чем на одни сутки

"Первая грузовая компания" маршрутизировала отправку порожних цистерн из Находки в Иркутск. Фото: предоставлено ПГК

Владивостокский филиал "Первой грузовой компании" (ПГК) в апреле-мае 2019 года опробовал технологию формирования и отправки технических маршрутов из порожних цистерн со станции Находка Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) на станцию Суховская Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ПГК.

"С помощью маршрутизации мы снижаем эксплуатационные расходы и оборот вагонов более чем на одни сутки, а также обеспечиваем потребности ключевого клиента – компании "РН-Транс" (дочернее общество "НК "Роснефть") в подвижном составе. Помимо этого, мы организовали осмотр цистерн в процессе формирования грузового поезда у нашего партнера – "Вагонно-колесной мастерской" ("ВКМ"), которая также расположена в Находке. Сотрудники ремонтного предприятия проверяют подвижной состав и, при необходимости, ремонтируют его. Так мы минимизируем возврат вагонов в ремонт со станции погрузки. На данный момент по этой технологии отправлено три состава", – прокомментировал директор филиала Виктор Осипов.

После проведения осмотра на "ВКМ" сформированный маршрут отправляется со станции Находка без попутной переработки на технических станциях Хабаровск-2 ДВЖД и Белогорск Забайкальской железной дороги в пункт назначения.

В перспективе Владивостокский филиал планирует организовать отправительские маршруты цистерн из Находки на станции погрузки "РН-Транса", расположенные на Красноярской железной дороге, ДВЖД и ВСЖД, в зависимости от потребностей партнера.

Справка: АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) – крупный частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 111 тысяч единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.