"Дальэнергосбыт" определил победителей приморского этапа акции "Надежный партнер"

Самых ответственных потребителей электроэнергии по итогам 2018 года отметили памятными знаками и дипломами

Филиал ПАО "ДЭК" — "Дальэнергосбыт" наградил победителей и лауреатов регионального этапа Всероссийской акции "Надежный партнер". В торжественной обстановке на церемонии награждения, которая прошла 30 мая во Владивостоке, самых ответственных потребителей электроэнергии по итогам 2018 года отметили памятными знаками и дипломами.

Победителей и лауреатов оценивали в пяти номинациях: бюджетные потребители, предприятия малого бизнеса, предприятия сферы ЖКХ, промышленные потребители и сельскохозяйственные предприятия. Кроме того, награды удостоились и представители муниципальных и региональных органов власти.

Возглавили рейтинги те потребители, кто на протяжении всего 2018 года соблюдал сроки оплат в соответствии с законодательством, использовал при расчетах за ресурс автоматизированные системы учета и обеспечивал внедрение эффективных технологий энергосбережения.

В список лучших, по версии Дальэнергосбыта, по территории Приморского края вошли:

КГАУ Центр спортивной подготовки — школа высшего спортивного мастерства

Индивидуальный предприниматель Савчук Г.В.

Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей Уссурийского городского округа

АО "Владивостокский бутощебеночный завод"

АО "ПримАгро"

В специальной номинации среди представителей муниципальных и региональных органов власти отметили администрацию Новонежинского сельского поселения.

Лауреатами премии в Приморье были названы:

Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН — Океанариум

КГКУ "Центр содействия семейному устройству г. Артема"

ООО "Пегас"

Общество с ограниченной ответственностью "Морской порт в бухте Троицы"

ООО "Управляющая компания ТСЖ на Кирова"

ТСЖ "Калинина, 115а"

АО "Центр судоремонта "Дальзавод"

АО "Восточная верфь"

ООО "Милоградовское -1"

ООО "Птицефабрика Уссурийская"

Администрация Находкинского городского округа

ГБУ Хозяйственное управление администрации края

Победители регионального этапа войдут в рейтинг добросовестных потребителей всей страны под эгидой ПАО "РусГидро" и автоматически попадут в число претендентов на звание лучших в своей номинации в рамках федерального проекта. Кроме того, в рамках акции названы также худшие потребителей энергоресурсов. Они будут внесены в федеральный список предприятий с максимальной долговой нагрузкой и опубликованы на сайте проекта www.nprating.ru.