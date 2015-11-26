"Дальэнергосбыт" определил победителей приморского этапа акции "Надежный партнер"

Самых ответственных потребителей электроэнергии по итогам 2018 года отметили памятными знаками и дипломами
Общество 14:11

Филиал ПАО "ДЭК" — "Дальэнергосбыт" наградил победителей и лауреатов регионального этапа Всероссийской акции "Надежный партнер". В торжественной обстановке на церемонии награждения, которая прошла 30 мая во Владивостоке, самых ответственных потребителей электроэнергии по итогам 2018 года отметили памятными знаками и дипломами.

Победителей и лауреатов оценивали в пяти номинациях: бюджетные потребители, предприятия малого бизнеса, предприятия сферы ЖКХ, промышленные потребители и сельскохозяйственные предприятия. Кроме того, награды удостоились и представители муниципальных и региональных органов власти.

Возглавили рейтинги те потребители, кто на протяжении всего 2018 года соблюдал сроки оплат в соответствии с законодательством, использовал при расчетах за ресурс автоматизированные системы учета и обеспечивал внедрение эффективных технологий энергосбережения.

В список лучших, по версии Дальэнергосбыта, по территории Приморского края вошли:

  • КГАУ Центр спортивной подготовки — школа высшего спортивного мастерства
  • Индивидуальный предприниматель Савчук Г.В.
  • Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей Уссурийского городского округа
  • АО "Владивостокский бутощебеночный завод"
  • АО "ПримАгро"

В специальной номинации среди представителей муниципальных и региональных органов власти отметили администрацию Новонежинского сельского поселения.

Лауреатами премии в Приморье были названы:

  • Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН — Океанариум
  • КГКУ "Центр содействия семейному устройству г. Артема"
  • ООО "Пегас"
  • Общество с ограниченной ответственностью "Морской порт в бухте Троицы"
  • ООО "Управляющая компания ТСЖ на Кирова"
  • ТСЖ "Калинина, 115а"
  • АО "Центр судоремонта "Дальзавод"
  • АО "Восточная верфь"
  • ООО "Милоградовское -1"
  • ООО "Птицефабрика Уссурийская"
  • Администрация Находкинского городского округа
  • ГБУ Хозяйственное управление администрации края

Победители регионального этапа войдут в рейтинг добросовестных потребителей всей страны под эгидой ПАО "РусГидро" и автоматически попадут в число претендентов на звание лучших в своей номинации в рамках федерального проекта. Кроме того, в рамках акции названы также худшие потребителей энергоресурсов. Они будут внесены в федеральный список предприятий с максимальной долговой нагрузкой и опубликованы на сайте проекта www.nprating.ru.

награждение ДЭК, Дальневосточная энергетическая компания

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