Власти сделали заявление о "сюрпризах" на дорогах, которые касаются многих водителей

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Власти сделали заявление о "сюрпризах" на дорогах, которые касаются многих водителей. Фото: АПК

На дорогах Приморского края работают только государственные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения.

Как пояснили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, сейчас в Приморье действуют 60 радарных комплексов "Кордон" и "Крис-С", в том числе три передвижных, которые фиксируют нарушения скоростного режима.

"Это оборудование установлено на большинстве краевых дорог, а также на низководном, Золотом и Русском мостах", – уточнил руководитель ведомства Павел Мезенин.

Директор департамента подчеркнул, что радарные комплексы установлены в рамках краевой госпрограммы "Безопасный край" на 2015-2020 годы и никакие коммерческие организации со своим оборудованием на приморских дорогах не работают. Все штрафы поступают в бюджет Приморского края и в последующем используются на финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

"Главная цель программы – снижение аварийности на приморских дорогах. Для более эффективной работы в течение двух лет планируется установить еще около 90 подобных комплексов", – уточнил Павел Мезенин.

Для реализации проекта планируется привлечь, в том числе, и инвестиции, но эксплуатировать будет краевое государственное учреждение "Примгосавтонадзор". По его словам, сейчас совместно с краевым ГИБДД уточняются места для размещения камер наблюдения в наиболее опасных местах.

Однако в социальных сетях периодически появляются фотографии частных "треног" в популярных местах. Несколько раз мобильные комплексы фиксации замечали в районе Ботанического сада, на въезде в поселок Мирный, на Русском острове.

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