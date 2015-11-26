Массовый перевод госулуг в онлайн требует корректировок законодательства – Р. Гольдштейн

В России к 2024 году в цифровом формате должно оказываться 70% государственных услуг для граждан и бизнеса

Ростислав Гольдштейн. Фото: пресс-служба

В рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика" развиваются сервисы электронного правительства. Органы власти переводятся в цифровой режим, чтобы граждане не тратили время на посещение учреждений, а получали весь комплекс услуг, имея компьютер и интернет, не покидая рабочее место или не выходя из дома. Кроме того важно сократить бумажный документооборот, что помимо экономии денежных средств, позволит сохранить многие данные в базах, так как бумажные документы можно потерять или повредить, сообщает ИА PrimaMedia.

В ходе заседания правительственной комиссии по цифровому развитию Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что россияне уже несколько лет активно пользуются электронными госуслугами и многофункциональными центрами. Красноречивее всего об эффективности МФЦ говорит статистика. По данным за 2018 год, сетью МФЦ оказано более 93 млн услуг для граждан и бизнеса, и эта цифра растёт от года к году.

"Важным шагом для населения почти десять лет назад был переход от сбора документов по кабинетам и ведомствам к обращению в единый многофункциональный центр. Это стало настоящим прорывом, который во всех регионах страны значительно облегчил людям жизнь. Посещение "единого окна" в порядке электронной очереди с вежливым персоналом стало тем долгожданным цивилизованным способом получения государственных или муниципальных услуг. Однако цифровой мир стремительно развивается, и теперь важнейшей становится задача перевода как можно наибольшего числа услуг полностью в область "цифры". Конечная цель – дать гражданам возможность подавать и получать документы только в электронном виде, исключая и бумажный документооборот, и необходимость посещения даже "единого окна". В свою очередь, для государства при таком подходе может сократиться статья расходов на расширение сети МФЦ, но при условии, что к этому времени будет проведено техническое переоснащение системы государственных услуг и сняты законодательные ограничения", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Правительством сформулировал главные направления работы на сегодня по "цифровизации" страны: установление единых стандартов качества оказания услуг в электронном виде, объединение цифровых услуг по основным жизненным и деловым ситуациям и предоставление их в комплексе. Например, при регистрации рождения ребенка, человек должен сразу получать информацию обо всех доступных ему по этому случаю правах, льготах, и тут же мог бы их оформить.

Как отметил министр цифрового развития Константин Носков, выступивший на заседании Совета Федерации в ходе "правительственного часа", цифровой трансформации препятствует ряд норм в федеральном отраслевом законодательстве. Поэтому необходимо ликвидировать законодательные ограничения в оказании некоторых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, нынешняя правовая база не должна закрывать доступ цифровизации, а наоборот стимулировать перевод в цифру. Правительству и законодателям в ближайшее время предстоит большой пласт работ по коррекции данных норм.

Кроме того, одним из важных условий цифровизации названо использование по возможности российского софта. Это особенно актуально для таких структур как Министерство внутренних дел. Современная информатизация этого направления открывает большие возможности для сокращения преступности и роста безопасности.