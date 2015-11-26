Центр Samsung в Москве представил технологию создания видео-интервью из одного фото

Новую технологию можно применять для создания фильмов научной фантастики, также она поможет в проведении видео-конференций (ВИДЕО)

Методы изучения через другие видео. Фото: Youtube

Благодаря центру искусственного интеллекта Samsung в Москве, имея лишь одну фотографию, стало возможным создание виртуального интервью, которое транслирует различные выражения и движения лица, сообщает PrimaMedia Korea.

Центр ИИ Samsung представил новую технологию, которая может с легкостью превратить фотографию лица в видео "говорящей головы" (talking head videos).

Особенность этой технологии, разработанной совместно с Samsung и Инновационным центром "Сколково", — отсутствие необходимости использования технологии синтеза изображения “Deepfake”, основанной на искусственном интеллекте, и процесса моделирования 3D.

Используя больше одной фотографии, технология схватывает общие черты лица, и на основе этого может создать такое виртуальное видео, которое порой сложно отличить от реального. Также есть возможность преобразования в анимационное видео.

Эта технология была опубликована на всемирно известном сайте, который собирает диссертации и препринты по математике и физике (arxiv.org) и тем самым стала открыта для публики. Специалисты считают, что технология может широко применяться в видео-звонках и онлайн-играх, а также для создания научно-фантастических фильмов.

Также ожидается, что данная технология сможет применяться для обновления аватаров (виртуальных изображений в сети), которые появляются в функциях эмодзи в новом представленном смартфоне от Samsung Electronics – Galaxy S10.

Один исследовательский центр, участвовавший в развитии данной технологии, использовав фотографию актрисы Мэрилин Монро и всемирно известной картины "Мона Лиза", смог создать виртуальное видео-интервью и выставил в Youtube, где это сейчас является предметом активного обсуждения.

С другой стороны, различные передовые технологии с использованием искусственного интеллекта вызывают многочисленные беспокойства по поводу возможного использования во вред, к примеру создание фальшивых видео.

В США в настоящий момент ведется подготовка законопроекта по выносу решения об угрозе национальной безопасности в связи с использованием технологии “deepfake”. А Facebook в недавнем времени создал модель машинного обучения (один из методов искусственного интеллекта), который делает невозможным загрузку видео, если было оно было распознано как фальшивое.

Samsung в мае прошлого года открыл центр искусственного интеллекта в Москве. Профессор НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Ветров, профессор Инновационного центра "Сколково" Виктор Лемпицкий и другие ведут совместные исследования на платформе машинного обучения.

Корреспондент PrimaMedia Korea Чон Хён Чхоль