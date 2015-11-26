Центр Samsung в Москве представил технологию создания видео-интервью из одного фото

Новую технологию можно применять для создания фильмов научной фантастики, также она поможет в проведении видео-конференций (ВИДЕО)
PrimaMedia Korea
Общество 15:03
Методы изучения через другие видео. Фото: Youtube

Благодаря центру искусственного интеллекта Samsung в Москве, имея лишь одну фотографию, стало возможным создание виртуального интервью, которое транслирует различные выражения и движения лица, сообщает PrimaMedia Korea.

Центр ИИ Samsung представил новую технологию, которая может с легкостью превратить фотографию лица в видео "говорящей головы" (talking head videos).

Особенность этой технологии, разработанной совместно с Samsung и Инновационным центром "Сколково", — отсутствие необходимости использования технологии синтеза изображения “Deepfake”, основанной на искусственном интеллекте, и процесса моделирования 3D.

Используя больше одной фотографии, технология схватывает общие черты лица, и на основе этого может создать такое виртуальное видео, которое порой сложно отличить от реального. Также есть возможность преобразования в анимационное видео.

Эта технология была опубликована на всемирно известном сайте, который собирает диссертации и препринты по математике и физике (arxiv.org) и тем самым стала открыта для публики. Специалисты считают, что технология может широко применяться в видео-звонках и онлайн-играх, а также для создания научно-фантастических фильмов.

Также ожидается, что данная технология сможет применяться для обновления аватаров (виртуальных изображений в сети), которые появляются в функциях эмодзи в новом представленном смартфоне от Samsung Electronics – Galaxy S10.

Один исследовательский центр, участвовавший в развитии данной технологии, использовав фотографию актрисы Мэрилин Монро и всемирно известной картины "Мона Лиза", смог создать виртуальное видео-интервью и выставил в Youtube, где это сейчас является предметом активного обсуждения.

С другой стороны, различные передовые технологии с использованием искусственного интеллекта вызывают многочисленные беспокойства по поводу возможного использования во вред, к примеру создание фальшивых видео.

В США в настоящий момент ведется подготовка законопроекта по выносу решения об угрозе национальной безопасности в связи с использованием технологии “deepfake”. А Facebook в недавнем времени создал модель машинного обучения (один из методов искусственного интеллекта), который делает невозможным загрузку видео, если было оно было распознано как фальшивое.

Samsung в мае прошлого года открыл центр искусственного интеллекта в Москве. Профессор НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Ветров, профессор Инновационного центра "Сколково" Виктор Лемпицкий и другие ведут совместные исследования на платформе машинного обучения.

Корреспондент PrimaMedia Korea Чон Хён Чхоль

Написать автору
фотография

Во Владивостоке установят памятник борцу за независимость Кореи Ли Дон Хви

16:19

Samsung стал официальным партнером WorldSkills – 2019, который пройдет в Казани

28 мая, 14:34
Попробуй себя в "Мозголомке"
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia