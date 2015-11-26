В ГИБДД объявили о тотальных проверках водителей

Будет задействовано максимальное число экипажей ДПС

ГИБДД. Фото: ИА PrimaMedia

31 мая в Приморском крае вблизи мест массового отдыха граждан: кинотеатры, торговые центры, дома культуры, центральные площади, подъезды к пляжам, зонам пикников пройдут рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение нарушений правил перевозки несовершеннолетних.

В профилактическом мероприятии будет задействовано максимальное число экипажей дорожно-патрульной службы, а также представители общественного движения "Родительский патруль". Автомобилистов не только проверят на наличие детских удерживающих устройств (к ним относятся автокресла, автолюльки, бустеры), но и расскажут о последствиях, к которым может привести нарушение требований перевозки несовершеннолетних. Каждый водитель получит Памятку с выдержками из ПДД.

На сегодняшний день перевозка детей в возрасте младше 7 лет допускается только в детских удерживающих устройствах. Перевозить детей с 7 до 11 лет на заднем пассажирском сидении можно как с использованием детских удерживающих устройств, так и с использованием штатных ремней безопасности. Перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств.

За нарушение правил перевозки ребенка водителю грозят штрафные санкции в размере 3 тыс. рублей. С начала года в Приморье данной ответственности подверглись свыше 4 тысяч недобросовестных родителей.