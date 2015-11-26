День защиты детей в Приморье: крио-шоу, забег, квесты и бесплатные выставки

Перечень познавательных развлечений 1 июня весьма разнообразен
След в истории
Общество 17:01
Дети. Фото: ИА PrimaMedia

Международный день защиты детей станет по-настоящему праздничным для всех, кто окажется 1 июня в центре Владивостока. Сразу 5 общественных пространств предложат детям разного возраста разнообразные познавательные и спортивные развлечения, сообщает ИА PrimaMedia.

Самым ранним мероприятием Дня защиты детей станет восьмой всероссийский "Зеленый марафон" — массовый забег детей и взрослых, который проходит в 59 городах России. Во Владивостоке предстартовая развлекательная программа начнется в 10.00 на Набережной Цесаревича, а регистрация возможна с 9 утра. В 11 часов состоится торжественное открытие марафона, а в 11.20 – детский забег. Детям предложат преодолеть дистанцию в 1 километр, а взрослым — 4,2 километра. Маршрут движения участников соревнования будет пролегать по Корабельной Набережной. Организаторы отмечают, что массовый забег проводится с целью популяризации спорта и защиты окружающей среды. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, а также дважды был признан лауреатом премии "Навстречу будущему".

Праздничная программа "Защити свой интеллект от скуки" состоится 1 июня на детской площадке около Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43). К участию в мероприятии приглашают всех желающих детей в возрасте от 6 лет. Начало в 10:00. На празднике дети смогут принять участие в увлекательных квестах, конкурсах, играх, попробовать свои силы в рисовании настоящим мхом, создании трехмерных рисунков, управлении роботами, а также научаться определять кислотно-щелочной баланс продуктов с помощью сока свеклы. Также для детей будет работать мобильный "Кванториум", который продемонстрирует детям высокотехнологичное оборудование.

С 11 до 18 часов в амфитеатре на набережной Спортивной гавани будет проходить фестиваль "В гостях у детства!". Гостей и жителей краевой столицы ждут яркое крио-шоу "Ледяное дыхание", концерт юных звезд Приморья, шоу мыльных пузырей и много другое. Вход для всех свободный.

Приморская государственная картинная галерея сделает в Международный день защиты детей бесплатный вход на выставки для юных посетителей. Ребят ожидает интерактивная программа "Художник и сказка", квесты "Тайны и загадки русских художников" и "Алхимия натюрморта", а также мастер-класс по мокрому валянию. Квесты и экскурсии будут стоить 50 рублей, мастер-класс — 250. Необходима предварительная запись по телефону: 241-06-10.

Музей Арсеньева 1 июня предлагает детям старше 7 лет в 12.00 и в 15.00 посетить мастер-класс "Музейная мультиграфия". Ребят познакомят с разными видами техники создания анимации. Получившийся мультфильм можно будет тут же посмотреть и получить на свою электронную почту. Стоимость программы — 200 рублей.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "След в истории". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.

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1 июня, День защиты детей дети Музей им. В.К. Арсеньева Приморская государственная картинная галерея

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