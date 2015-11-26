В мае отремонтировали дорогу к популярной горнолыжной базе Приморья

Любители тюбинга и сноуборда еще не скоро оценят качество покрытия

Отремонтировали дорогу к горнолыжной базе. Фото: primorsky.ru

Два слоя асфальтобетона появилось на дороге, которая ведет к одной из популярных в Приморье горнолыжных баз – "Восток" в городе Арсеньеве. Об этом ИА PrimaMedia сообщает со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Сотрудники Примавтодора отчитались в завершении работы на участке протяженностью два километра. Они рассказали, что провели отсыпку земляного полотна, верхнего слоя дорожной одежды, а затем уложили два слоя асфальтобетона.

Горнолыжная база "Восток" находится на горе Обзорная. Это – структурное подразделение комплексной детско-юношеской спортивной школы при департаменте физической культуры и спорта Приморского края. Зимой там проходят соревнования по всем дисциплинам горнолыжного спорта. Кроме лыжников и сноубордистов, приезжают покататься любители тюбинга и санок.

Чтобы добраться туда, надо сначала проехать по трассе Владивосток–Арсеньев около 240 километров, далее повернуть в сторону горы Обзорная и двигаться примерно пять километров.