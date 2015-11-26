"Она не для него": парень совершил необдуманный поступок в квартире девушки

Из-за своих действий он существенно усложнил себе жизнь
Это интересно 04:26
"Она не для него": парень совершил необдуманный поступок в квартире девушки. Фото: pixabay.com

Мировым судом Первомайского судебного района г. Владивостока вынесен приговор гр-ну Р., 1989 года рождения, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено 7 марта 2019 года Фигурант, желая выяснить отношения со своей знакомой (которая игнорировала общение с ним), используя альпинистское снаряжение, спустился с крыши дома на балкон потерпевшей и против воли проживающих в квартире лиц проник в жилое помещение.

Тем самым молодой человек нарушил конституционное право на неприкосновенность жилища, предусмотренное ст. 25 Конституции РФ.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное наказание в виде исправительных работ сроком на 7 месяцев с удержанием в доход государства 5% из заработка. Указанное наказание в соответствии со ст. 73 УК РФ суд постановил считать условным с испытательным сроком 7 месяцев.

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