В Госдуме объяснили, из-за чего вводятся чрезвычайно жесткие меры

"Грозное предупреждение": Госдума объяснила новый жесткий закон для водителей. Фото: ИА PrimaMedia

В госдуме объяснили, чем вызваны чрезвычайно жесткие меры за "пьяные" ДТП. в которых погибли люди. Депутаты говорят о "сбережении народа" и считают, что новый закон будет "грозным предупреждением" для автомобилистов.

В четверг, 30 мая, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в ДТП из-за водителя, севшего за руль нетрезвым.

Теперь по закону, если человек совершил ДТП, будучи нетрезвым, его посадят на срок от 3 до 7 лет, в случае тяжких последствий для здоровья потерпевших. Если авария закончилась гибелью человека, виновный получит от 5 до 12 лет лишения свободы. При этом в случае гибели двух или более лиц наказание увеличивается на срок от 8 до 15 лет лишения свободы.

Максимальные санкции таким образом теперь приравниваются к умышленному убийству. В Госдуме говорят о том, что, по статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет свыше четырех тысяч человек, еще 20 тысяч человек становятся инвалидами. По мнению спикера ГД Вячеслава Володина, в случае "пьяных" ДТП речь и идет по сути об умышленном убийстве — человек был пьян, но все же сел за руль в нетрезвом виде, а значит — имел умысел.

Как уточнил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, ужесточение наказания за "пьяные" ДТП со смертельным исходом — мера, нацеленная на сбережение народа.

"Высокая мера ответственности, которую вводит наш закон, — до 15 лет лишения свободы — пусть будет для этих водителей грозным предупреждением", — сказал депутат.

Анна Кольцова