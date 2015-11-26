Сегодня состоится открытие выставки "Нарисованный Владивосток"

На ней представлены работы более 40 приморских художников

Вывеска выставки. Фото: Предоставлено организаторами выставки

Открытие выставки "Нарисованный Владивосток" (0+) состоится состоится сегодня, 31 мая, в 18.00 в залах Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте Владивостока. Как сообщили ИА PrimaMedia организаторы выставки, на ней будут представлены работы более 40 приморских художников.

"В этом году на выставке будет более 70 работ местных художников, — рассказывает куратор выставки Валерия Валенская. — В числе участников: Сергей Меренков, Геннадий Кунгуров, Сергей Горбачев, Сергей Чурсин, Екатерина Кравцова, Александр Енин, Ольга Асаевич, Сергей Коновалов.

Рабочий момент подготовки выставки. Фото: Предоставлено организаторами выставки Рабочий момент подготовки выставки. Фото: Предоставлено организаторами выставки Рабочий момент подготовки выставки. Фото: Предоставлено организаторами выставки Рабочий момент подготовки выставки. Фото: Предоставлено организаторами выставки Рабочий момент подготовки выставки. Фото: Предоставлено организаторами выставки 1 / 5

Из молодых авторов, уже известных участникам тематических групп в социальных сетях: Александр Казанцев, Игорь Борисов, Роман Гвоздев, Елизавета Ленкова, Кристина Ровная, Вероника Федорова, Виталий Уржумов, Дарья Костромина, Марина Башкова, Михаил Коваленко и многие другие интересные художники".

Напомним, что это уже вторая выставка "Нарисованный Владивосток". Первая состоялась в прошлом году и привлекла повышенное внимание зрителей и участников. А словосочетание "Нарисованный Владивосток" появилось в 2015 году в названии тематических групп в социальных сетях.