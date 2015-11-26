"Зелёный Марафон" стартует во Владивостоке 1 июня

Для участия в забеге уже зарегистрировалось около 2 тысяч человек

"Зеленый марафон". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Жители 60 городов России выйдут на старт "Зеленого марафона" (12+) уже в эту субботу, 1 июня. Владивостокский "Зелёный марафон" пройдет на набережной Цесаревича, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Участие в забеге бесплатное, но каждый желающий сможет помочь людям, попавшим в беду. Во Владивостоке Сбербанка объединит на одной площадке многие благотворительные фонды края. "Русфонд" будет вести сбор средств на лечение маленького жителя Владивостока Лени Заботина, фонд "Сохрани жизнь" — на спасение людей с онкогематологическими заболеваниями, "Умка" — на реабилитацию бездомных животных,

Регистрация будет открыта с 9.00 до 11.00. Старт забега – в 12.00. Также будут организованы забеги для детей старше 7 лет, начнутся они в 11.10.

В День защиты детей для юного поколения организаторы подготовили масштабную развлекательную программу. На набережной Цесаревича с 10.00 утра начнут свои выступления вокальные и танцевальные коллективы. В 10.40 танцевальный мастер-класс для всех участников праздника проведут инструкторы по зумбе. В 10.50 свою отвагу и спортивную подготовку продемонстрируют воспитанники Федерации военно-тактических игр ТОФ.

Торжественное открытие пройдёт в 11.00. После для атлетов тренеры фитнес-клуба "Мастер Джим" проведут разминку. В 12.00 знаменитый приморский пловец, 12-тикратный чемпион Сурдлимпийских игр Виталий Оботин даст старт "Зелёному марафону". С 13.30 до 14.00 пройдёт торжественная церемония награждения победителей.

Во время всего праздника на площадке "Зелёного марафона" можно будет сдать нормативы ГТО, сыграть в твистер, попрыгать на батуте, сделать аквагрим, поиграть с аниматором и смастерить поделку. Работать развлекательные площадки будут с 9.00 до 14.00.

Напомним, для участия в марафоне необходима медицинская справка, разрешающая участвовать в забеге.

Все мероприятия не имеют возрастного ограничения, 0+.

Программа спортивных и праздничных мероприятий представлена на сайте.