Tele2 названа лучшим мировым хост-оператором MVNO

За короткий срок компания запустила более 20 виртуальных операторов и обеспечила более половины новых подключений в российском сегменте
Общество 10:32
Tele2 названа лучшим мировым хост-оператором MVNO. Фото: предоставлено Tele2

Tele2 первым в России выиграл престижную награду на Всемирном конгрессе виртуальных операторов. Единственное глобальное мероприятие MVNO в этом году прошло в Амстердаме и объединило более 400 компаний из 80 стран. Tele2 победила в номинации "Лучший хост-оператор MVNO" – за короткий срок компания стала "фабрикой" MVNO, запустила более 20 виртуальных операторов и обеспечила более половины новых подключений в российском сегменте, сообщает пресс-служба компании.

Помимо проведения дискуссионной части, Всемирный конгресс виртуальных операторов оценивает лучшие проекты в 10 номинациях, среди которых "Самый успешный MVNO", "Самый инновационный MVNO", "Лучший поставщик решений eSIM", "Самый успешный запуск".

Tele2 обошла ведущие мировые телеком-компании и стала лучшей в престижной категории "Лучший хост-оператор MVNO". Победитель определялся в ходе закрытого голосования. Проекты оценивали такие известные в мире телекома судьи, как Ренато Андраде (Acqua Telecom) и Ян Джинн (IFG Consulting).

Всемирный конгресс MVNO объединяет более 400 компаний из 80 стран мира. Мероприятие является площадкой для официальных и неформальных сессий, заключения сделок и обсуждения последних инноваций в сфере создания виртуальных сетей. В 2019 году в конгрессе приняли участие крупнейшие мировые операторы Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, Tesco Mobile, Lebara Mobile, China Mobile.

Tele2 является лидером российского рынка по запуску виртуальных операторов: на инфраструктуре компании уже работает более 20 MVNO. Это в том числе проекты "Ростелекома", "Сбербанка", Virgin Connect, Тинькофф Банка, "Центр2М", "МС-СпецТелеком", MCN Telecom, ТТК, Easy4, SIM SIM, V-Tell, Danycom и др. Сейчас число абонентов MVNO на сети Tele2 превышает 2 млн человек, а выручка от работы направления по итогам 2018 года выросла в три раза год к году. На Tele2 приходится более половины абонентов, подключенных российскими MVNO за 2017-2018 гг. Легкий и быстрый запуск виртуальных операторов обеспечивают платформы MVNE и MVNA, которые Tele2 первой внедрила на российском телеком-рынке.

"Награда Tele2 – это признание достижений российского телекома на мировом уровне. С самого начала работы в сегменте мы позиционировали Tele2 как "фабрику" виртуальных операторов, которая способна запускать проекты быстро и с низкими затратами. За три года мы доказали: направление эффективно и приносит компании хорошую выручку, а нишевые и точно таргетированные услуги виртуальных операторов востребованы клиентами. Безусловно, в России именно Tele2 способствовала популяризации MVNO и убедила рынок в доступности запуска виртуальных операторов. Наша победа в номинации говорит о высокой оценке Tele2 профессиональным MVNO-сообществом и лучшими экспертами, которые были пионерами развития направления в мире", — прокомментировал директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергей Волков.

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