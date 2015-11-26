В Москве прошел вечер русско-корейской дружбы

В рамках мероприятия спикер Национального собрания Мун Хи Сан провел встречу с высокопоставленными российскими чиновниками
PrimaMedia Korea
Общество 10:32
Мун Хи Сан. Фото: Национальное собрание РК

Вечер русско-корейской дружбы состоялся 28 мая в Москве. В ходе него спикер Национального собрания Мун Хи Сан провел встречу с высокопоставленными российскими чиновниками и соотечественниками, проживающими в России, сообщает PrimaMedia Korea.

Мун подчеркнул роль России в обеспечении мира на Корейском полуострове. По его словам, обстановка на границе двух Корей прямым образом влияет на безопасность Евразийского континента и всего мирового сообщества. Южнокорейский политик также поблагодарил Россию за активное участие в решении международных проблем и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в обеспечении мира и безопасности.

Во время мероприятия Мун Хи Сан вручил благодарственную грамоту координатору депутатской группы по связям с парламентом Республики Корея Ольге Епифановой и председателю Комитета Государственной Думы по международным делам Леониду Слуцкому за вклад в развитие сотрудничества между законодательными органами двух стран. В свою очередь, Ольга Епифанова поблагодарила южнокорейского политика за высокую оценку ее работы и дала обещание впредь прикладывать все усилия для развития отношений двух стран.

Напомним, в следующем году исполнится 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Кореей. На сегодняшний день две страны ведут активное сотрудничество в различных областях — экономике, политике и культуре. Спикер Мун выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений и укрепление стратегического сотрудничества.

PrimaMedia Korea Чон Хён Чхоль

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