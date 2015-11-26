Московский кредитный банк реализовал электронный сервис для факторинговых клиентов

С июня 2019 года услуга будет доступна всем поставщикам аккредитованных дебиторов
Общество 10:52
Бизнес. Фото: https://pixabay.com

Московский кредитный банк продолжает совершенствовать факторинговые решения, предоставляемые дебиторам. Для оптимизации оказания услуг факторингового финансирования поставщикам банк реализовал специальный проект электронного сервиса. Сервис с июня 2019 года будет доступен всем поставщикам аккредитованных дебиторов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

В рамках проекта заявки от клиентов проходят ускоренную процедуру рассмотрения, все необходимые документы загружаются онлайн. Срок принятия решения по ускоренной заявке составит 1 – 3 рабочих дня. Новая система позволяет как покупателям, так и их поставщикам значительно сократить финансовый цикл, а также способствует росту объемов товарооборота между ними.

"Бумажный документ тормозит любой процесс. Клиент вынужден тратить значительное время на посещение офиса, сбор и передачу требуемых документов. Мы перевели рассмотрение заявок в полностью электронный формат и добились значительного ускорения работы", — отметил начальник управления факторинга МКБ Кирилл Покровский.

Услуги оказывает ПАО "Московский кредитный банк". Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06 мая 2016 г. ОГРН 1027739555282, 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

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