Развитие рыболовства во внутренних водоемах обсудили в Совфеде

Сенатор Людмила Талабаева назвала сохранение водных биоресурсов важным фактором ведения устойчивого рыболовства

Сенатор Людмила Талабаева. Фото: пресс-служба сенатора

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева, представитель в Совете Федерации от Приморского края провела "круглый стол" на тему "Развитие рыболовства во внутренних водоемах: проблемы и перспективы", сообщает ИА PrimaMedia.

"В России находятся крупнейшие по европейским меркам озера. Несмотря на огромный водный фонд внутренних пресноводных водоемов, в них в среднем ежегодно добывается порядка 110 тысяч тонн рыбы, что составляет незначительное количество от общего объема вылова — порядка 2–2,5%. При этом рыболовство во внутренних водоемах имеет важное социальное значение, обеспечивает занятость населения, предоставляет доступную и качественную продукцию, обладает экспортным потенциалом", – сказала сенатор.

Людмила Талабаева обозначила некоторые проблемы, сдерживающие промысел во внутренних пресноводных водоемах.

"Нынешние масштабы исследований рыбохозяйственной науки не позволяют в полной мере отследить динамику запасов пресноводных объектов. Поэтому без расширения комплексного изучения водных биоресурсов не будет увеличения ресурсной базы внутренних водоемов. Кроме того, имеется большое количество средних и мелких водоемов, где исследования вообще не проводятся и квоты и рекомендованные уловы не устанавливаются. Вместе с тем в ряде регионов, в частности, в Псковской области имеется возможность осуществлять в таких водоемах промысел. Впрочем, и в крупных водоемах имеются недоиспользуемые запасы водных биоресурсов, введение в промысел которых возможно после проведения научных исследований"-, — сказала Людмила Талабаева..

По словам сенатора, на уменьшение рыбохозяйственных исследований повлияло сокращение объёмов бюджетного финансирования, исключение внебюджетного финансирования, получаемого ранее от реализации выловленной при проведении научных исследованиях рыбы. Кроме того, этому способствовало то, что на некоторых внутренних водоемах отсутствуют научно-исследовательские суда, а имеющиеся давно морально и физически устарели.

В этой связи, подчеркнула Людмила Талабаева, необходимо сделать все возможное, чтобы рыбохозяйственная наука расширила рамки ежегодно выполняемых ресурсных исследований, вовлекала в промысел новые водоемы и объекты водных биоресурсов. Объективные предпосылки для этого есть. Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" увеличено финансирование государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса", в том числе по подпрограмме "Наука и инновации".

Как сообщила сенатор, еще одной основной проблемой стало браконьерство, которое оказывает значительное негативное влияние на численность и воспроизводство водных биологических ресурсов.

"Незаконный вылов порождает социальные и экономические проблемы: законные участники промысла недополучают квоты на соответствующие ресурсы, в бюджет не поступают необходимые платежи, сокращаются возможности рационального хозяйствования. Ярким примером негативного влияния браконьерства являются катастрофически подорванные запасы осетровых видов рыб в Каспийском, Черном и Азовском морях, а также в реке Амур. В этих водоемах прекращено промышленное рыболовство и только отлавливаются производители для искусственного воспроизводства. При этом государство вынуждено вкладывать значительные средства в строительство и содержание рыбоводных заводов для сохранения и поддержания численности этих рыб", — добавила Людмила Талабаева.

С учётом масштабов и характера проблемы федеральным органам власти необходимо принять срочные меры по применению дополнительных механизмов пресечения браконьерства.

"Это и перекрестные полномочия, и успешно зарекомендовавший себя в других отраслях производственный контроль", — сказала Людмила Талабаева.

Сенатор назвала сохранение водных биоресурсов важным фактором ведения устойчивого рыболовства: "Огромный негативный антропогенный пресс на среду обитания тоже является причиной сокращения уловов. Вместе с тем, мероприятия по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания осуществляются не более чем 50%. Кроме того, надо расширять масштабы искусственного воспроизводства, акклиматизации водных биологических ресурсов, рыбохозяйственной мелиорации водных объектов и проведению дноуглубительных работ".

По словам парламентария, отсутствие у рыбодобывающих предприятий собственных финансовых средств для модернизации оборудования привело к физическому износу и моральному старению судов, промыслового оборудования и береговой инфраструктуры. Людмила Талабаева сообщила, что Росрыболовство прорабатывает механизм государственной поддержки строительства средне и малотоннажных судов для прибрежного рыболовства. Сенатор предложила эти меры также распространить и на малотоннажные суда внутренних водоемов.

Людмила Талабаева проинформировала о предложениях по совершенствованию законодательства в части промышленного рыболовства во внутренних водоемах, поступивших от регионов в адрес Комитета СФ. "С учетом пожеланий мы разработали соответствующий законопроект, который после рассмотрения и доработки планируется направить в Государственную думу".

Сенатор выразила уверенность, что развитие рыболовства во внутренних водоемах нашей страны — объективная необходимость: "При выстраивании правильной государственной политики потенциал пресноводных водоемов может позволить удвоить показатели добычи рыбы. Производство доступной и экологически чистой рыбной продукции особенно в удаленных от побережья регионах нашей страны – это обеспечение занятости населения, укрепление социальной стабильности регионов и их самодостаточности. Надо создать условия для стимулирования и поддержания таких начинаний. Важно, чтобы набор этих мер был разнохарактерным, как установленных в долгосрочной перспективе, так и принимаемых в оперативном порядке исходя из складывающейся ситуации на промысле".

С основным докладом на заседании выступил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Он рассказал о принимаемых ведомством мерах дальнейшего развития рыболовства в пресноводных водоемах и повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов: "На наш взгляд, регионам стоит вернуться к разработке и утверждению комплексных программ, в которых должен соблюдаться баланс интересов любительского и промышленного рыболовства".

По итогам "круглого стола" разработаны рекомендации Государственной думе, министерству сельского хозяйства РФ, Федеральному агентству по рыболовству, региональным органам исполнительной власти.