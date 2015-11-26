Во Владивостоке может появиться Зал истории Кореи

Возможность его строительства обсуждалась во время визита мэра Пусана в столицу Приморья

Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Зал истории Кореи может появиться во Владивостоке спустя 100 лет со дня начала Первомартовского движения и борьбы за независимость Республики Корея. Об этом стало известно в ходе визита в Россию южнокорейской делегации во главе с мэром города Пусан О Ко Доном. Редакции PrimaMedia Korea на встрече с высокопоставленными российскими госслужащими удалось выяснить о возможном рассмотрении данного проекта чиновниками из мэрии Владивостока и администрации Приморского края.

В пятницу, 24 мая, руководитель PrimaMedia Korea Мун Кён Чхун встретился с мэром Владивостока Олегом Гуменюком в местном отеле Lotte. Градоначальник любезно согласился дать интервью и рассказал, что в следующем году для строительства Зала истории Кореи может быть выделена территория на острове Русский. В свою очередь, корейский журналист добавил, что строительство Зала истории Кореи является заветной мечтой корейского народа, и приморская земля очень для этого подходит. Ведь первые корейские переселенцы вступили на землю Приморья в 1863 году, и уже к закату корейской династии Чосон (1910 год) здесь развернулось движение корейцев против японских милитаристов.

Место для будущего Зала истории Кореи также может быть выделено рядом со зданием правительства Приморского края. Таким образом, остается только догадываться о точном месте возведения объекта, однако сам факт, что Зал истории Кореи будет построен на Дальнем Востоке России, чья история глубоко связана с корейскими переселенцами и антияпонским движением, заслуживает большого внимания. Примечательно, что открытие Зала может быть приурочено к столетнему юбилею со дня основания Временного правительства РК. Этим объясняется большой интерес к данной теме со стороны общественности.

В последнее время в Республике Корея проходит большое количество выставок и научных конференций на тему японской колонизации Корейского полуострова. Так, с 22 февраля по 15 сентября государственный архив РК в сеульском музее истории организовал специальную выставку, посвященную столетию Первомартовского движения и борьбы за независимость РК. 17 марта в Москве в здании Ассоциации корейцев в России прошла схожая фотовыставка и научная конференция. Организатором мероприятия выступил председатель региональной общественной организации “Потомки борцов за независимость Кореи (1910-1945)” и внук борца за независимость РК Чхве Че Хёна — Цой Валентин. Известно, что 27 февраля Цой и другие 39 потомков борцов за независимость РК получили корейское гражданство.

PrimaMedia Korea Мун Кён Чхун