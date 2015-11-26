Почти 1,5 тысячи корпоративных клиентов "ДЭК" перешли на электронный документооборот

Заключив с энергокомпанией допсоглашения, можно в режиме онлайн обмениваться электронными документами

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Удобство системы электронного документооборота (ЭДО) от ПАО "ДЭК" на территориях Амурской области, Еврейской автономной области, Приморского и Хабаровского краев с начала года оценили 1,5 тысячи потребителей из числа юридических лиц. Данные клиенты, заключив с энергокомпанией дополнительные соглашения, теперь могут в режиме онлайн обмениваться с ней электронными документами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДЭК.

Система электронного документооборота предусматривает возможность обмена счетами-фактурами, актами приема-передачи электроэнергии, сверки взаиморасчетов с потребителями — юридическими лицами, отправлять корреспонденцию в онлайн-режиме. Каждый документ подписывается защищенной электронной подписью, что согласно законодательству равноценно бумажным носителям с печатью и подписью.

Чтобы перейти на электронный документооборот клиентам на территориях Амурской области, Еврейской автономной области, Приморского и Хабаровского краев необходимо иметь компьютер с выходом в Интернет, действующую усиленную квалифицированную электронную подпись, соглашение с оператором ЭДО и оформленное дополнительное соглашение к договору энергоснабжения.

Подробнее о подключении к ЭДО можно узнать, обратившись к специалистам по договорной работе энергокомпании в ближайшем офисе обслуживания корпоративных клиентов. Также информация доступна на сайте ПАО "ДЭК" в разделе "Корпоративным клиентам".

Новый формат работы компании с потребителями – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями позволяет сократить сроки доставки счетов-фактур за потребленный энергоресурс и другой документации. С внедрением системы ЭДО они имеют доступ к необходимым документам в режиме онлайн в любом удобном месте без посещения офисов ПАО "ДЭК".