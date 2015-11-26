Почти 1,5 тысячи корпоративных клиентов "ДЭК" перешли на электронный документооборот

Заключив с энергокомпанией допсоглашения, можно в режиме онлайн обмениваться электронными документами
Общество 11:38
Компьютер. Фото: https://pixabay.com

Удобство системы электронного документооборота (ЭДО) от ПАО "ДЭК" на территориях Амурской области, Еврейской автономной области, Приморского и Хабаровского краев с начала года оценили 1,5 тысячи потребителей из числа юридических лиц. Данные клиенты, заключив с энергокомпанией дополнительные соглашения, теперь могут в режиме онлайн обмениваться с ней электронными документами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДЭК.

Система электронного документооборота предусматривает возможность обмена счетами-фактурами, актами приема-передачи электроэнергии, сверки взаиморасчетов с потребителями — юридическими лицами, отправлять корреспонденцию в онлайн-режиме. Каждый документ подписывается защищенной электронной подписью, что согласно законодательству равноценно бумажным носителям с печатью и подписью.

Чтобы перейти на электронный документооборот клиентам на территориях Амурской области, Еврейской автономной области, Приморского и Хабаровского краев необходимо иметь компьютер с выходом в Интернет, действующую усиленную квалифицированную электронную подпись, соглашение с оператором ЭДО и оформленное дополнительное соглашение к договору энергоснабжения.

Подробнее о подключении к ЭДО можно узнать, обратившись к специалистам по договорной работе энергокомпании в ближайшем офисе обслуживания корпоративных клиентов. Также информация доступна на сайте ПАО "ДЭК" в разделе "Корпоративным клиентам".

Новый формат работы компании с потребителями – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями позволяет сократить сроки доставки счетов-фактур за потребленный энергоресурс и другой документации. С внедрением системы ЭДО они имеют доступ к необходимым документам в режиме онлайн в любом удобном месте без посещения офисов ПАО "ДЭК".

Написать автору
электроэнергия ДЭК, Дальневосточная энергетическая компания

Электросетевые объекты Приморского края работают в штатном режиме

29 мая, 15:42

Локальные отключения электроэнергии возможны в Приморье из-за непогоды

28 мая, 18:22
Московский кредитный банк реализовал электронный сервис для факторинговых клиентов
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia