"Театр без границ" провел общие репетиции подростков и взрослых с инвалидностью

Итогом проекта станет фольклорный спектакль "Ночь перед Рождеством"

Первые репетиции "Театра без границ". Фото: ИА PrimaMedia

Новый социальный проект "Театр без границ" Центра современного искусства "Лицедей" в этом году объединил в пространстве сцены подростков из нескольких владивостокских школ и взрослых с ментальной инвалидностью. Итогом коллективной работы станет спектакль "Ночь перед Рождеством". Проект выиграл президентский грант во втором конкурсе 2018 года, сообщает ИА PrimaMedia.

Здесь располагается центр современного искусства "Лицедей". Фото: ИА PrimaMedia Здесь располагается центр современного искусства "Лицедей". Фото: ИА PrimaMedia Здесь располагается центр современного искусства "Лицедей". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Руководитель центра "Лицедей" Ольга Таранова сообщила, что окончательный сценарий постановки будет готов в июне, но репетиции уже начались. Пока студийцы разных возрастов занимаются тренингами, уроками фольклорного пения и этюдами. На одной из репетиций в театре, расположенном на улице Бородинской, побывал фотокорр агентства.

Репетиция проекта "Театр без границ". Фото: ИА PrimaMedia Репетиция проекта "Театр без границ". Фото: ИА PrimaMedia Репетиция проекта "Театр без границ". Фото: ИА PrimaMedia Репетиция проекта "Театр без границ". Фото: ИА PrimaMedia Репетиция проекта "Театр без границ". Фото: ИА PrimaMedia Репетиция проекта "Театр без границ". Фото: ИА PrimaMedia Репетиция проекта "Театр без границ". Фото: ИА PrimaMedia Репетиция проекта "Театр без границ". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 8

В грантовой заявке создатели "Театра без границ" обозначили сверхзадачу, которую решает проект: это воспитание у подростков чувства эмпатии, толерантности к людям с ментальной инвалидностью, готовности помогать им. Кроме того, есть и другая цель: развитие позитивного самоотношения у детей из семей с социально опасным положением. На данный момент студийная группа состоит из 12 человек, состав будет еще дополняться. Для набора было проведено 10 мастер-классов в школах Советского района, свои силы в театре смогли попробовать 115 человек. Одновременно идет работа над костюмами — уже разработаны эскизы нарядов главных и второстепенных персонажей, закуплены ткани, модельер начинает их шить.

Репетиция проекта "Театр без границ". Фото: ИА PrimaMedia Репетиция проекта "Театр без границ". Фото: ИА PrimaMedia Репетиция проекта "Театр без границ". Фото: ИА PrimaMedia Репетиция проекта "Театр без границ". Фото: ИА PrimaMedia Репетиция проекта "Театр без границ". Фото: ИА PrimaMedia Репетиция проекта "Театр без границ". Фото: ИА PrimaMedia Репетиция проекта "Театр без границ". Фото: ИА PrimaMedia Репетиция проекта "Театр без границ". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 8

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.