"Театр без границ" провел общие репетиции подростков и взрослых с инвалидностью

Новый социальный проект "Театр без границ" Центра современного искусства "Лицедей" в этом году объединил в пространстве сцены подростков из нескольких владивостокских школ и взрослых с ментальной инвалидностью. Итогом коллективной работы станет спектакль "Ночь перед Рождеством". Проект выиграл президентский грант во втором конкурсе 2018 года, сообщает ИА PrimaMedia.
Руководитель центра "Лицедей" Ольга Таранова сообщила, что окончательный сценарий постановки будет готов в июне, но репетиции уже начались. Пока студийцы разных возрастов занимаются тренингами, уроками фольклорного пения и этюдами. На одной из репетиций в театре, расположенном на улице Бородинской, побывал фотокорр агентства.
В грантовой заявке создатели "Театра без границ" обозначили сверхзадачу, которую решает проект: это воспитание у подростков чувства эмпатии, толерантности к людям с ментальной инвалидностью, готовности помогать им. Кроме того, есть и другая цель: развитие позитивного самоотношения у детей из семей с социально опасным положением. На данный момент студийная группа состоит из 12 человек, состав будет еще дополняться. Для набора было проведено 10 мастер-классов в школах Советского района, свои силы в театре смогли попробовать 115 человек. Одновременно идет работа над костюмами — уже разработаны эскизы нарядов главных и второстепенных персонажей, закуплены ткани, модельер начинает их шить.
Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.