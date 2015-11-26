Шаверма с мидией, африканские гости и блогеры-миллионники

Итоги пятого Тихоокеанского туристского форума подвели во Владивостоке

Итоги пятого Тихоокеанского туристского форума подвели во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

На десять дней — с 17 по 26 мая — Владивосток стал столицей индустрии туризма и гостеприимства Тихоокеанской России. Пятый Тихоокеанский туристский форум принял 15 тысяч человек из разных регионов России и зарубежья, продемонстрировав преимущества приморского туризма, наметив цели для дальнейшего развития региона, и стал поводом для взаимовыгодного сотрудничества. Итоги мероприятия организаторы подвели на пресс-конференции, сообщает ИА PrimaMedia.

Команды и министры 11 субъектов Дальнего Востока, а также Сибири приняли участие в разных мероприятиях пятого Тихоокеанского туристского форума (ТТФ-2019). Основной площадкой стал ДВФУ, мероприятия также проходили на территории ВГУЭС и в бухте Федорова на площадке "Семь футов".

О результатах работы форума рассказал директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.

— Перед этим форумом ставили вполне конкретные задачи: наибольший акцент сделать именно на профессиональном сообществе, сделать площадку максимально полезной и прикладной для них. Большое внимание было уделено таким направлениям как развитие гостиничного дела, гастрономия, развитие событийного туризма и продвижение региона. Все что хотели, мы провели. И на мой взгляд успешно. Об этом же говорят и наши профильные эксперты, — отмечает Шестаков.

Мероприятия деловой программы посетили около 1200 человек. Всего на ТТФ-2019 было приглашено 23 спикера. Это специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Великобритании, Нидерландов, Японии и республики Бурятия. Они хорошо знакомы если не всем, то отрасли – точно.

— Тех спикеров, за которыми наши предприниматели готовы лететь в Москву, мы привезли сюда, чтобы дать максимально широкую возможность насытиться чем-то новым, мотивировать себя к развитию, — отметил Константин Шестаков.

В рамках ТТФ были испробованы различные форматы мероприятий. Из тех, которые показали себя наиболее положительно и будут использоваться и развиваться в дальнейшем директор департамента выделяет лектории, уличный гастрофестиваль "Мидия Саммит" в сочетании с более крупным выставочным мероприятием "Vladivostok Boat Show", молодёжный формат и, конечно, выставки.

— Мы предложили Ростуризму сделать выставку PITE единственной крупной выставкой на территории Дальнего Востока России, чтобы мы могли так позиционировать ее перед нашими ближайшими партнерами. Посмотрим, насколько мы сможем сделать ее всероссийской и получить соответственно поддержку не только словом, но и делом, — заявил Константин Шестаков.

Основной акцент итогам региональной сессии ВЭФ был сделан на привлечении туристов из Кореи, Японии и южной части Китая. Основные направления, которые будут поддержаны и Ростуризмом – это крупный событийный туризм, а также развитие делового туризма.

От слова к делу

Результатом деловой программы ТТФ-2019 стали не только общие планы, идеи и намеченные направления развития, но и вполне конкретные решения.

Несколько авиакомпаний из КНР подтвердили начало чартерных рейсов, связывающих Владивосток с различными провинциями Китая. Первые полеты возможны уже в 2019 году.

Японская авиакомпания ANA уже на федеральном уровне подтвердила свою заинтересованность зайти в Приморский край прямыми рейсами из Токио в марте будущего, 2020 года.

Также японская сторона подтвердила, что поставила перед собой задачу в два раза увеличить въездной турпоток в Россию. Это вполне коррелирует и с российской статистикой за первый квартал 2019 года. Турпоток из Японии уже вырос в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Еще одним важным решение по итогам ТТФ-2019 стало признание Приморья координатором проекта "Восточное кольцо России". Региону было поручено сформировать комплекс мероприятий для привлечения наиболее платежеспособных туристов из знаковых для дальнего Востока рынков. Перед Владивостоком как основным туристическим хабом региона поставлена цель организовать турпоток из Азии в субъекты Дальнего Востока.

Выставка объединяет

Около 10 тысяч человек посетили масштабную Тихоокеанскую международную туристскую выставку Pacific International Tourism Expo (PITE), которая включила в себя 57 экспозиций с 230 участниками и заняла площадь в 1000 кв. метров.

Основной концепцией выставки было Восточное кольцо России: 12 субъектов, которые объединены идеей межрегиональных туристических маршрутов. Владивосток взял на себя роль координатора. На выставке было представлено 7 туристических продуктов: само Восточное кольцо, Восточное ожерелье, Огненный тигр, Бриллиантовый тигр, Пять стихий, Легенды Тихого океана. Они объединяют Сахалин, Камчатку, Приморье, Якутию и Хабаровский край. Также был представлен гастрономический тур "Праздник вкуса".

В мероприятии принимали участие гости из Северо-Восточной и Восточной Азии, традиционно это Вьетнам, Индия, Макао, Тайвань. Новинкой стала Южноафриканская республика, с которой Приморье налаживало контакт уже на протяжении двух лет. Визит африканских гостей стал серьезный расширением географии и формата выставки.

Еще одним новшеством выставки стал коворкинг-центр, который спешно проработал три днем. В нем провели массу интересных мероприятий, с большим количеством российских и иностранных участников.

Об итогах проведения пятой выставки PITE рассказал президент союза "Приморская торгово-промышленная палата" Борис Ступницкий.

— Выставка – та единственная площадка, которая объединяет все субъекты, где они встают единым стендом. Это самый успешный способ продвижения нашего туристического потенциала для внутреннего и въездного туризма. На выставке были представлены все виды туризма от культурного-познавательного и круизного до гастрономического и экологического. В целом выставка удалась. Люди подходили с благодарностями, — отметил Борис Ступницкий.

Дорогу молодым

Особое внимание на ТТФ было уделено вовлеченность молодежи. Международный молодёжный конгресс прошел во второй раз на площадках ДВФУ и ВГУЭС. В общей сложности в мероприятиях приняли участие более 300 студентов.

— Основной задачей конгресса было общение студентов с влиятельными экспертами, а также работа над собственными проектами. Авторы работ по направлениям "Гастротуризм" и "Экскурсионные маршруты" представили свои проекты перед участниками форума молодых предпринимателей, в итоге желание оказать реальную поддержку вызвали сразу два проекта. Идея проработки проектов удалась, ребята вдохновились и, возможно, они начнут свой стартап в сфере туризма, — отметила заместитель директора департамента по делам молодежи Приморского края Екатерина Ищук.

Стоит отметить, что студенты активно включались в организацию мероприятий, в том числе и как модераторы. Они показали отменный уровень подготовки и заинтересованность.

Мир.Май.Мидия

Фестиваль мидий и Мидия-саммит стали самыми популярными гастрономическими мероприятиями в рамках ТТФ-2019. По предварительным подсчетам в рамках фестиваля город съел 7,5 тонн мидий, это более чем в два раза превышает показатели прошлого года.

— В этом году у нас получилось содружество бизнеса, общества и государства. Как показал Мидия-саммит и наша секция гастрономического туризма, это все работает на уровне тактики. Осталось проработать все на уровне стратегии и донесении ее до каждого, включая официантов в ресторанах, — отметила руководитель проекта Дальневосточной кухни Pacific Russian Food Татьяна Заречнева.

Невероятно удачным оказался формат уличного гастро-фестиваля. Мидия-саммит на территории яхт-клуба "Семь Футов", который проходил совместно с выставкой "Boat-show" посетили около 4,5 тысяч человек, перед гостями выступили как столичные, так и иностранные эксперты. Шаверма с мидией произвела настоящий фурор среди приморской публики.

— Сейчас мы целенаправленно не работали на привлечение туристов. В следующем году планируем прицельно привозить их на фестиваль, а также организовать большой фестиваль дальневосточной кухни, — говорит Заречнева.

Как отмечают эксперты, пласт гастрономии — очень крепкий, он привлекает людей на площадки. Организаторы с этим мнением согласны и отмечают, что будут рады и в дальнейшем совмещать свои мероприятия с крупными праздниками вроде Дня Тигра.

Положительными отзывами о мероприятии делятся не только гости, но и сами рестораторы, некоторые из которых до мероприятия никогда не выходили на улицу.

Азиатский СММ

Для презентации возможностей Приморья в рамках ТТФ-2019 было проведено несколько фан-туров для блогеров из Китая и Кореи. Регион принимал также туроператоров и авиакомпании из Китая, Тайваня и Гонконга. Были проведены B2B встречи с крупными региональными туроператорами.

Как отмечает заместитель директора Туристско-информационного центра Приморского края Мария Копцева, всего во Владивосток удалось привлечь Instagram— и YouTube-блогеров с аудиторией от 100 до 450 тысяч человек. Особняком стоит блогер из Китая, посетившая Владивосток. У девушки целых 5 миллионов подписчиков. Всего преимущества приморского туризма удалось прорекламировать аудитории к 6,5 миллионов жителей Кореи и Китая.

— Все наши участники посетили различные площадки форума. Привлечение представителей СММ — достаточно успешное направление. Именно эту работу мы отмечает как одну из самых первостепенных задач. Блогерам во Владивостоке была показана максимально широкая повестка. Мы показали, что у нас есть многое под разную ценовую и возрастную аудиторию. Им представили и хостелы, и мосты, и морские экскурсии, и сам город, — говорит Мария Копцева.

Впервые Тихоокеанский туристский форум прошел в Приморье с 21 по 23 мая 2015 года. На выставке PITE свои турпродукты представили тогда около 300 компаний, мероприятия форума собрали более 30 тысяч зрителей и участников.