Полина Батог: Годы в ДВФУ воспринимаю как чудо

Выпускница университета рассказала, почему учеба всегда была для нее в удовольствие

Полина Батог. Фото: ИА PrimaMedia

Выпускница Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Полина Батог — одна из создателей известного в Приморье образовательного проекта "Вилла папирусов". Он представляет собой циклы видеолекций от ведущих преподавателей вуза и приглашенных экспертов, которые регулярно выходят на хостинге YouTube. Педагоги объясняют сложные термины простым языком, анализируют актуальные вопросы и ситуации. На канале, который очень быстро стал популярным, можно найти выступления, посвященные психологии, педагогике, логопедии, программированию, виртуальным технологиям, вопросам, связанным с формированием успешной и полноценной личности, и многому другому.

В интервью ИА PrimaMedia Полина Батог рассказала, с чего начинался проект "Вилла папирусов", какие условия для карьерного роста создаются для студентов в университете, и почему учеба в ДВФУ всегда была для нее в удовольствие.

От идеи до готового продукта

Я окончила ДВФУ в 2017 году, училась на издателя. Выбор был сложный, поскольку душа мечется все время, и я не знала, куда на самом деле хочу. В качестве возможного варианта сначала рассматривала "Государственное муниципальное управление", но потом наткнулась "Издательское дело" и подумала, что книги — это круто, я их люблю, поэтому, наверное, мне будет очень интересно учиться.

На первом курсе мою группу отправили на практику в Учебную телевизионную студию Школы гуманитарных наук. Практика продолжалась неделю, но я задержалась на пять лет. Было очень интересно. Это самое веселое в моей жизни время: ночные съемки, монтаж развлекательной программы "Вечерний Руднев", первый онлайн-курс про фотографию и профессиональное развитие, участие во многих проектах — все это случилось благодаря учебной телестудии.

В студии мне больше всего понравилось заниматься монтажом. Все остальные направления были серьезно связаны с журналистикой: написание статей, например, или работа ведущим. Мне все это не было близко, а монтаж понравился. Раньше этим никогда не занималась и подумала: "Почему бы не попробовать?". Мне нравится брать полуфабрикат и делать из этого готовый продукт. Я не тот человек, который создает черновик, а тот, который берет черновик и создает из него что-то классное.

Опыт, полученный в телестудии, привел к тому, что теперь я занимаюсь не только монтажом. Студия, в которой я сижу, построена мной. Я снимаю, работаю с преподавателями в качестве методиста — помогаю им выстроить курс для дальнейшей публикации. Монтирую эти онлайн-курсы, то есть, весь производственный процесс сейчас на мне.

Попасть в "Виллу Папирусов"

Университетский образовательный видеоканал "Вилла Папирусов" — пик моего студенческого времени. В годы обучения мне повезло поучиться у создателей онлайн-платформы "Универсариум", а когда этот проект закончился, мы с директором телестудии обсудили полученный опыт и придумали свой образовательный онлайн-канал. "Вилла Папирусов" — принципиально новая вещь для университета. Мы создавали ее специально для того, чтобы студенты могли учиться у всех педагогов ДВФУ независимо от того, на каком направлении учатся. При этом на канал могут попасть далеко не все. Кандидатов выбираем мы с директором учебной телестудии Антоном Бубновским.

Проблема студентов, которые получают диплом и не находят здесь реализации для себя, на мой взгляд, заключается в том, что они считают, что все возможности — где-то там, за забором, вне университета. Но на самом деле тот шанс, который выпал мне, например, — обучиться у профессионалов — выпадает многим. Я это уже сейчас очень хорошо понимаю. Ведь в свое время и я не разыскивала возможности, а просто решила погрузиться туда, где мне понравилось. Приходя в одну и ту же дверь много лет подряд, я, скажем так, нашла себя.

Я бы посоветовала студентам сначала попробовать все внутри университета и не стремиться выйти сразу на рынок, поскольку на самом деле, здесь все условия созданы для того, чтобы получить профессиональные навыки и для того, чтобы познакомиться с профессиональными людьми. И необязательно для этого уходить на работу куда-то вне университета.

Учиться и жить — в удовольствие

Я приехала в кампус на второй год после его открытия. Это было, что-то невероятное, я никогда такого не видела, потому что сама из маленького городка, практически никому не известного, и все, что здесь со мной произошло, до сих пор воспринимаю как чудо. Мне дали все, чтобы я смогла реализовать свои способности.

Самые весёлые моменты, пожалуй, были, когда мы с одногруппниками после ночных съемок пытались тихо пролезть на улицу и попасть в общагу, потому что охранники, конечно, работают круглые сутки, поэтому нас останавливали, допрашивали, говорили, что мы будем нести ответственность за то, что всю ночь находимся в административном корпусе. Но так как, наверное, они все-таки понимали, что в нас бурлит творческое начало, прощали, отпускали.

Директор учебной телестудии Антон Бубновский повлиял на меня намного больше, чем все учителя в школе. И, сколько бы я ни говорила о том, как много он для меня сделал, этого всегда будет мало. Кроме того, меня зажигали и другие преподаватели, среди которых — Максим Иванович Жук, Дина Юрьевна Червякова, Ксения Владимировна Баринова. Их пары всегда были самыми интересными, я слушала на одном дыхании и чувствовала, что не грызу гранит науки, а наоборот поглощаю его с удовольствием.

Перенимать опыт у западных коллег мне, конечно, интересно, но так как я уже работала дистанционно с Москвой, то прекрасно понимаю, что необязательно улетать далеко от любимого моря. Я могу в любые проекты входить дистанционно и вносить в них вклад.