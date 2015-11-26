"Росагролизинг" расширяет присутствие в Приморье и открывает доступ к льготам ОПТ 2.0

О новых возможностях для приморских аграриев и "хорошей базе для правильного развития" рассказал гендиректор компании Павел Косов

Росагролизинг расширяет свое присутствие в Приморском крае. Фото: ИА PrimaMedia

Росагролизинг расширяет свое присутствие в Приморском крае. Новым возможностям для приморских лизингополучателей был посвящен круглый стол с участием руководства компании и представителей администрации края. После мероприятия на вопросы корр. ИА PrimaMedia ответил генеральный директор и член совета директоров АО "Росагролизинг" Павел Косов.

По словам Косова, на встрече с губернатором участники обсудили большое количество вопросов, касающихся сотрудничества крупнейшей компании российского агропромышленного комплекса и органов исполнительной власти Приморья. В центре внимания оказалась реализация программы обновления парка техники (ОПТ), которую "Росагролизинг" перезапустил в феврале 2019 года. Теперь российским аграриям доступны новые сельхозмашины на еще более выгодных условиях.

Программа ОПТ 2.0 сохранила все уникальные льготные условия приобретения предметов лизинга для сельхозпроизводителей: ставка вознаграждения составляет 3%, отсрочка первого платежа – 6 месяцев, залог при этом не требуется.

Большим событием для лизингового рынка стало упразднение регионального квотирования с 6 февраля 2019 года. Если раньше только 21 регион мог воспользоваться льготными условиями ОПТ, то теперь ограничения сняты. Плюсы для лизингополучателей — отсутствие требований по владению устаревшей сельхозтехникой на праве собственности, снятие ограничений по типам приобретаемой техники. Кроме того, в перечень возможной к приобретению в лизинг включена автотехника сельхозназначения.

Собеседник отметил, что программа ОПТ – самый востребованный продукт "Росагролизинга". Широко распространена также программа федерального лизинга, когда клиент может рассчитывать на процентную ставку 3% без первоначального взноса, отсрочку платежа шесть месяцев и не нуждается в залоге при заключении сделки. Но в отличие от федерального лизинга, где периодичность платежей ежемесячная и ежеквартальная, в ОПТ 2.0 платежи взимаются только ежемесячно.

"В 2019 году наша компания заключила новых сделок на сумму свыше 13 млрд рублей и тем самым уже приблизилась к лизинговым показателям 2018 года, когда объем сделок составил 15 млрд рублей. В этом году "Росагролизинг" планирует существенный рост, и в этой связи на круглом столе мы обсудили дополнительные формы взаимодействия, в том числе в рамках краевых программ по субсидированию авансовых платежей, а также с привлечением возможностей Гарантийного фонда Приморского края", — рассказал Косов.

На сегодняшний день объем лизинга в Приморском крае по программам "Росагролизинга" оценивается в 600 млн рублей. Это, отметил руководитель акционерного общества, "очень хороший старт и хорошая база для правильного развития". Самые востребованные виды техники для лизингополучателей — самоходные трактора и комбайны, прицепная и навесная техника, автомобили.

Участниками программ могут стать индивидуальные предприниматели, юридические лица, признанные сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".

"Малый и средний бизнес – это как минимум 70% нашего портфеля, и мы исходим из того, что, если наша компания будет серьезно наращивать объемы предоставляемых средств, эта пропорция должна сохраниться. "Росагролизинг" в первую очередь работает для нужд малых и средних предприятий. В Приморском крае собираемость лизинговых платежей приближается к 100%. Этот показатель говорит о больших перспективах".

АО "Росагролизинг" — государственная лизинговая компания, которая финансируется из федерального бюджета. Деятельность "Росагролизинга" направлена на техническую и технологическую модернизацию отечественного АПК. В Приморье компания работает с 2012 года, с момента запуска в регионах программы ОПТ.