Пушкинский театр в День русского языка устроит встречу с американским переводчиком

Джулиан Лоуэнфельд собрал свои переводы Пушкина в солидный том

Пушкинский театр. Фото: ИА PrimaMedia

Творческий вечер "Времен связующая нить" (6+) состоится 6 июня, в день рождения Пушкина во владивостокском театре, носящем имя поэта. Главным гостем вечера станет американский славист, поэт и переводчик Джулиан Генри Лоуэнфельд, много переводивший Пушкина на английский язык и издавший в итоге книгу, сообщает ИА PrimaMedia.

Американский переводчик презентует эту книгу "Мой талисман: поэзия и жизнь А.С. Пушкина" во Владивостоке. Многочисленные переводы американского поэта собраны в большой двуязычный том, за который в 2010 году Лоуэнфельд был удостоен петербургской литературно-художественной премии "Петрополь". Кроме того, американец имеет награду от российского МИДа "за выдающиеся литературные переводы и преданную работу по популяризации русской культуры на английском языке" — в 2013 году ему в Москве вручили почетный знак "За дружбу и сотрудничество".

— Думаю, что Пушкин, как Шекспир или Гомер, принадлежит всему миру, и не нужно быть только русским, чтобы понимать и любить его, — считает Джулиан Лоуэнфельд.

День рождения Пушкина в России стал Днем русского языка с 2011 года. В этом году поэту, с которого начинается образование российских дошкольников, исполняется 220 лет. Интерактивную программу "Времен связующая нить" в 19 часов 6 июня откроет хор ДВФУ под руководством Елены Петуховой. Участие в концерте также примут пианист Илья Лушников(г. Владивосток), вокалист Илья Ушуллу (г. Москва) и гитарист Джош Ланца (г. Сиэтл, США). Музыканты будут исполнять авторские произведения Джулиана Генри Лоунфельда. Театр проводит вечер в партнерстве с благотворительной организацией "Солидарность с Россией".

— Это мероприятие сильное, интересное. Все стихи Пушкина поются, и если перед нами хороший рассказчик или хороший музыкант, то их почувствует любой человек: маленький, взрослый... Мне самой интересно посмотреть, как чувствует американец душу России через великого поэта, — говорит Наталья Калинина, директор Пушкинского театра. — Александр Сергеевич жив и будет жить, а нашей целью стало сохранить и воспитать любовь к великим произведениям.

Пригласительные билеты на творческий вечер можно получить в Пушкинском театре (Пушкинская, 27).

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