Нулевой НДС на внутренние авиаперевозки способствует развитию туризма – Р. Гольдштейн

Одобрен законопроект об отмене НДС на внутренние пассажирские авиаперевозки

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Закон об отмене НДС на внутренние пассажирские авиаперевозки, которые производятся вне территории московского авиаузла, одобрен Советом Федерации на пленарном заседании в среду, 29 мая. После подписания документа Президентом страны, по истечение месяца, он вступит в силу, сообщает ИА PrimaMedia.

Нулевая ставка НДС с недавнего времени действовала в стране только для авиарейсов на Дальний Восток, в Симферополь, Севастополь и Калининградскую область. При этом данная льгота была лимитирована 2025 годом. В остальных регионах налоговая ставка на авиаперевозки составляла 10%.

Принятый сейчас закон обнуляет ставку для всех территорий страны и делает эту льготу бессрочной.

"Новая мера выгодна для всех участников: и для авиаперевозчиков, и для пассажиров. Многие авиакомпании в скором времени планировали идти на увеличение тарифов в связи с ростом издержек, и даже сниженный до 10% НДС уже исчерпал свой ресурс. Для одних это могло бы обернуться банкротством и уходом с рынка, другие были бы вынуждены увеличивать стоимость перевозок без повышения качества. С обнулением НДС можно рассчитывать, как минимум, на удержание роста цен, как максимум – на снижение стоимости авиабилетов. Высвободившиеся средства позволят авиакомпаниям также улучшать материально-техническую базу, что, несомненно, является важнейшим гарантом безопасности авиаперевозок", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Сенатор также отметил, что для таких регионов, как Дальний Восток, более доступные авиабилеты – это ключевой вопрос для социально-экономического развития территории, увеличения туристического потока.

"Кроме того, нулевой НДС соответствует и международному опыту, где рейсы внутри стран не облагаются налогом. В России, например, такая практика есть уже в железнодорожных перевозках. В целом, обнуление данного налога на авиаперевозки будет способствовать развитию внутреннего туризма в России", — сказал сенатор Ростислав Гольдштейн.

Стоит отметить, что ранее Президентом Владимиром Путиным была поставлена задача в рамках "майских указов" создать условия для роста региональных авиаперевозок в обход Москвы и довести его до 50% от общего числа внутренних воздушных маршрутов. Во исполнение данного поручения Минтрансом был подготовлен принятый в эту среду закон.