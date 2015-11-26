Жителей Приморья приглашают сдать кровь во Всемирный день донора

14 июня каждый желающий сможет поучаствовать в акции, чтобы помочь тяжелобольным пациентам приморских больниц

Лозунг донорского движения. Фото: ИА PrimaMedia

Всемирный день донора 14 июня Краевая станция переливания крови отметит очередной акцией. С 8.30 утра до полудня врачи будут ждать на Октябрьской, 6 всех, кто в этот день решит поделиться кровью с тяжелобольными. В качестве поощрения добровольцам подарят сладкие угощения и сувениры с тематикой дня донора, сообщает ИА PrimaMedia.

— В этот день мы благодарим доноров за то, что они спасают жизни, — отмечает заместитель главного врача по медицинской части краевой станции переливания крови Елена Гудзенко. – Мы всегда в этот день поздравляем доноров, потому что это праздник в честь их тихого подвига. Мы выражаем благодарность и нашим сотрудникам.

Кровь, которую пожертвуют в этот день доноры, отправится детям и взрослым во все больницы Приморского края: "тысячекоечную", Приморский краевой онкологический диспансер, родильные дома. В Приморье донорское движение довольно массовое, ежегодно более десяти человек получают нагрудные знаки "Почетный донор России". Лечебные учреждения, благодаря активности граждан, имеют достаточный запас крови и ее компонентов, и во многом этому способствует пропаганда донорства, в которой участвуют СМИ.

Справка. Донором крови может стать каждый дееспособный гражданин с 18 лет, не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья. Сдавать кровь необходимо строго натощак в первой половине дня. При себе надо иметь паспорт с регистрацией не менее 6 месяцев по Владивостоку или Артему. Для иногородних с регистрацией по Приморскому краю понадобится справка от эпидемиолога. Средняя разовая доза кроводачи составляет 400 мл. Справки по телефону: (423) 245-93-77.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.