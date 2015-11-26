Кошки и девушки: на набережной Спортивной гавани работает фотовыставка "Поколение М: Live"

У фонтана выставлено более 40 снимков, объединенных темой "Владивосток: в объективе: город и люди"

Фотовыставка "Поколение М: Live". Фото: пресс-служба МТС

Масштабная уличная фотовыставка "Поколение М: Live" (6+) открылась 31 мая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. На площадке у фонтана выставлено более 40 снимков, объединенных темой "Владивосток: в объективе: город и люди", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании МТС.

На выставке представлены фотоработы школьников в возрасте от 11 до 18 лет, которые были отобраны ведущими отечественными фоторепортерами в результате творческого состязания, из них три автора удостоились особой рецензии мастеров и были отмечены как лучшие. Конкурс проходил на сайте всероссийского благотворительного проекта МТС "Поколение М". За два месяца приморские дети и подростки прислали на конкурс более 150 работ.

Теперь у каждого есть шанс увидеть город таким, как его видит молодежь нашего города: в объектив юных фотожурналистов попали не только традиционные символы города — Золотой мост и маяк, но и владивостокский трамвай, празднование Дня Победы и колоритные горожане. Лучшими по итогам конкурсного отбора стали 15-летний Родион Николау, который занял сразу два призовых места — первое и второе. Третье место у 18-летнего Александра Медицкого. Еще две участницы выставки — Яна Астахова и Дарья Соловьева — получили "Приз симпатий МТС". Всем участникам выставки вручили памятные дипломы.



Фотовыставка "Поколение М: Live". Фото: пресс-служба МТС

"Открытие выставки – часть масштабного образовательного федерального тура "Поколение М" для детей и подростков, увлекающихся фотоискусством. В прошлом году мы положили старт нашей приморской фотоистории – во Владивостокском ГУМе месяц работала мировая фотовыставка "ГРАН-ПРИ ПО-РУССКИ", где ребята получили вдохновение и творческое задание от куратора выставки и известного фотожурналиста России Василия Прудникова. И вот теперь мы можем посмотреть результат их творчества. Посмотреть на наш город глазами наших детей. Я уверена, выставка понравится многим, возможно, кто-то на снимках увидит себя или своих близких", — рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Выставка проходит при поддержке администрации Владивостока. Посетить фотовыставку "Поколение М: Live" можно до 30 июня, вход свободный.

"Поколение М" – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На сайте проекта дети со всей страны участвуют в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд. За каждую загруженную работу, лайк, репост получают баллы, которые МТС конвертирует в "живые деньги" и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках "Поколения М" собрано более 17 млн рублей, которые направлены на 49 детских операций.