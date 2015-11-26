Пожарную охрану "Восточного Порта" аттестовали на проведение аварийно-спасательных работ

Специалисты проверяли оперативную готовность личного состава ПАСФ и соблюдение требований безопасности

Служба пожарной охраны АО "Восточный Порт". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ), созданное на базе ведомственной службы пожарной охраны и режима, подразделения АО "Восточный Порт", получило свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Такая аттестация проводится каждые три года и дает право на ведение действий по спасению людей и ценностей, защите природы в зоне ЧС, а также локализации, подавлению или доведению до минимального уровня опасных факторов, характерных для чрезвычайных ситуаций. Проверку службы проводили сотрудники отраслевой комиссии Минэнерго России.

В рамках аттестации была проверена оперативная готовность личного состава ПАСФ и соблюдение требований безопасности при проведении аварийно-спасательных работ – от обработки сообщения о пожаре, развертывания сил и средств до безопасной эвакуации и оказания первой помощи пострадавшим в задымленной зоне.

Служба пожарной охраны АО «Восточный Порт». Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" Пожарная охрана «Восточного Порта». Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" 1 / 2

"На предприятии трудятся более 2 тысяч сотрудников, обеспечение безопасности каждого из них – наша безусловная задача, — отметил управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак. — Механизм работы аварийно-спасательного формирования отлажен, здесь нет места случайности. Состояние техники и уровень подготовки сотрудников – всегда на нашем особом контроле".

Проверку прошли все 34 человека из профессионального аварийно-спасательного формирования, в том числе 26 человек оперативного состава.

Пожарная охрана «Восточного Порта». Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" Пожарная охрана «Восточного Порта». Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" 1 / 2

Для подготовки к аттестации в подразделении действует отлаженная система образовательных программ. В здании пожарного депо есть оборудованный компьютерной техникой учебный класс на 20 человек, в котором есть все необходимые учебные пособия. На территории формирования также есть учебная башня и спортивная площадка.