Большая культурная программа ждет приморцев в День защиты детей

Для участников организуют выставки, экскурсии и различные мастер-классы (ИНФОГРАФИКА)

Экскурсия. Фото: Приморская картинная галерея

Большое количество культурных мероприятий планируют провести в Приморье 1 июня, в Международный день защиты детей. Свои двери для юных посетителей открывают крупные краевые культурные учреждения. Для посетителей они подготовили интересную и разнообразную развлекательную программу, сообщает ИА PrimaMedia.

Программа мероприятий для детей в Приморской картинной галерее (ул. Алеутская, 12):

11.00 — "Художник и сказка" (5+) — интерактивная программа, посвященная творчеству В.М. Васнецова.

— интерактивная программа, посвященная творчеству В.М. Васнецова. 14.00 — "Тайны и загадки русских художников" (7+) — квест по постоянной экспозиции "Русское искусство XVI — начала XX вв" (0+).

— квест по постоянной экспозиции "Русское искусство XVI — начала XX вв" (0+). 15.00 — мастер-класс по мокрому валянию (5+) . Гостям предлагается освоить азы мокрого валяния и своими руками создать маленькие сувенирные валеночки или рукавички, а также объемные цветы.

. Гостям предлагается освоить азы мокрого валяния и своими руками создать маленькие сувенирные валеночки или рукавички, а также объемные цветы. 17.00 — "Алхимия натюрморта" (7+) — квест по экспозиции выставки "Тайные знаки – скрытые смыслы": западноевропейский натюрморт XVII – н. XX вв. из музейных и частных коллекций" (0+).

Выставка в выставочных залах на Партизанском проспекте, 12.

Выставка "Нарисованный Владивосток" (0+). В экспозиции представлено более 70 работ приморских художников, объединившихся в социальной сети Facebook в группе "Нарисованный Владивосток".

Программа главного корпуса Приморского музея Арсеньева (ул. Светланская, 20):

12.00 и 15.00 — мастер-класс "Музейная мультиграфия" (7+) — цикл детских занятий, на которых ребёнок при помощи анимации познакомится с историей города и края через отдельные экспонаты музея – "один предмет".

— цикл детских занятий, на которых ребёнок при помощи анимации познакомится с историей города и края через отдельные экспонаты музея – "один предмет". 14.00 и 16.00 — тематическая экскурсия по выставке "Коллекционируя Россию. 100% Иваново" (12+).

Приморский краевой драматический театр молодежи (ул. Светланская, 15А)

12.00 — финал краевого фестиваля-конкурса лучших талантов среди детей с ОВЗ и детей-инвалидов "Возможности безграничны" (0+)

Приморский краевой театр кукол (ул. Петра Великого, 8)

14.00 — благотворительный спектакль "Красная Шапочка" (5+)

Приморская краевая филармония (ул. Светланская, 15)

18.00 — концерт хореографического ансамбля "Улыбка" (0+)

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.