В отдельных районах края - ливни и грозы

Небольшой дождь возможен во Владивостоке в первый день лета. Фото: ИА PrimaMedia

В первый день лета погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. По краю — переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы, вероятность 100%. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +20...+25°C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".

Во Владивостоке переменная облачность, во второй половине возможен небольшой кратковременный дождь, вероятность 50%. Ветер юго-западный, южный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха +21...+23°C

В Уссурийске переменная облачность, во второй половине небольшой кратковременный дождь, вероятность 60%. Ветер южный, юго-западный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха +22...+24°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +22...+24°C.