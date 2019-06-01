Владивосток принял "Зеленый Марафон" Сбербанка (12+)

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Владивосток принял "Зеленый Марафон" Сбербанка (12+)

Забег, приуроченный ко Дню защиты детей, состоялся 1 июня в дальневосточной столице, сообщает ИА PrimaMedia.

В этом году "Зеленый марафон" охватил 59 городов России — от Калининграда до Владивостока. Впервые по случаю знаменательной даты в соревновательной программе во всех городах-участниках состоялись детские забеги на разные расстояния для юных спортсменов от 7 до 13 лет.

К состязательной части организаторы приурочили программу социальных акций. В нее вошли инициативы, связанные с помощью детям, воспитанникам детских домов, пациентам медицинских учреждений, ветеранам Великой Отечественной войны, а также мероприятия по улучшению городской среды и заботе о природе.

Участниками "Зеленого Марафона" стали спортсмены профессионального и любительского уровня, деятели культуры и политики, представители крупного бизнеса, сотрудники Сбербанка.

Первый "Зеленый Марафон" Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии "Навстречу будущему".

Подробности большого забега — в фоторепортаже ИА PrimaMedia

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