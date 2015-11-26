В Приморье задержан мужчина, который наживался на доверчивости девушек

В отношении молодого человека заведено уголовное дело

Вернувшись из отпуска, девушка обнаружила пропажу драгоценностей и техники. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Отправившись в отпуск, жительница Уссурийска оставила ключи от квартиры своей подруге. После возвращения девушка не обнаружила своих украшения, парфюмерии и бытовой техники. По подозрению в краже задержан приятель подруги, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение 23-летней местной жительницы о хищении имущества из квартиры, расположенной по улице Тургенева. Вернувшись от отпуска, девушка обнаружила отсутствие золотых украшений, парфюмерии, а также мелкой бытовой техники. Причиненный ущерб составил более 46 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Опросив заявительницу, полицейские установили, что на период отсутствия хозяйки за квартирой присматривала подруга потерпевшей, у которой были ключи от входной двери.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, по подозрению в совершении преступления полицейские задержали приятеля подруги потерпевшей, который некоторое время сожительствовал с ней в квартире заявительницы.

В отделе полиции 26-летний ранее судимый житель села Дубовый ключ признался в совершении кражи. Он рассказал, что проживая в течение месяца в квартире, совершал кражи имущества хозяйки, которыми распоряжался по личному усмотрению.

Похищенное имущество частично изъято и возвращено потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.