Над тремя недешевыми авто жители устроили самосуд в оживленном месте (фото)

Для многих такие действия стали откровенным сюрпризом
Это интересно 11:18
Автомобили. Фото: pixabay.com

Сразу над тремя припаркованными автомобилями неизвестные устроили самосуд в оживленном месте во Владивостоке. На разных частях машин были изображены граффити в виде нецензурных слов.

"Сегодня ночью, Жигура 12а. Стояли, никому не мешали, вот сюрприз для хозяев", – отметили очевидцы в сообщении под фотографиями в соцсетях.

Над тремя недешевыми иномарками жители устроили самосуд в оживленном месте

Над тремя недешевыми иномарками жители устроили самосуд в оживленном месте. Фото: @dpskontrol_125rus

Стоит отметить, что автомобили, которые попали под раздачу неизвестных, стоят недешево. Кроме этого, в этом районе автомобилисты в большом количестве паркуют свои автомобили, вероятно, как предположили пользователи в сети, машины, попавшие под самосуд, могли уже долгое время мешать кому-то из автолюбителей своим способом парковки.

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