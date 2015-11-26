Лучше сделайте запасы. Во Владивостоке скоро многие дома останутся без воды (адреса)

Через несколько дней начнутся отключения водоснабжения
Общество 04:00
Во Владивостоке скоро многие дома останутся без воды. Фото: ИА PrimaMedia

Часть Владивостока останется без холодного водоснабжения. Отключения будут связаны с проведением плановых ремонтных работ в системе водоснабжения,

Так, во вторник, 4 июня, с 09.00 до 20.00 от холодной воды будут отключены следующие улицы:

Американской. Грина. Клыкова. Крыгина (57, 61-65, 71-77, 84, 86, 86в, 91, 92, 93а, 94, 95, 98, 106, 111, 138). Леонова (64а, 74, 99а). Лукоморье. Паллада. Парусной. Полевой. Рейдовой. Токаревская кошка. Черкавского. Ялтинской.

А в среду, 5 июня, с 09:00 до 17:00 холодное водоснабжение отключат на Сабанеева (15, 16, 17, 18, 22, 24).

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водоснабжение вода

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