Более 1,5 тысяч человек пробежали "со смыслом" на "Зеленом марафоне" во Владивостоке

Во время организованного Сбербанком забега удалось собрать свыше 35 тысяч рублей

"Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Спорт и благотворительность, во Владивостоке эти два понятия стали одним целым в субботу, 1 июня, сообщает ИА PrimaMedia. На старт "Зеленого марафона – 2019" вышли более 1,5 тысяч человек. Участие в забеге бесплатное, но каждый желающий мог пожертвовать средства. На площадке Сбербанк объединил восемь благотворительных фондов края. А для подрастающего поколения в День защиты детей организаторы подготовили большую праздничную программу.

Набережная Цесаревича гудела с 9 утра – начала регистрации спортсменов. В этом году "Зеленый марафон" во Владивостоке стал одним из самых массовых за всю свою историю. Забег организован Сбербанком, однако участвуют не только сотрудники, но и все желающие. Цель мероприятия — помочь больным детям и, конечно, подарить горожанам добрый семейный праздник.

"Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка 1 / 5

Первыми на старт вышли самые юные участники марафона. Дистанция 400 метров и медаль каждому малышу. Взрослым предстояло преодолеть 4,2 км. Всего через 13 минут первым финишировал Роман Исаев, постоянный участник "Зеленого марафона".

— Мероприятие очень нравится, атмосфера дружественная. Много друзей приезжает пробежать — дистанция хорошая. Бег — это мое, поэтому участвую постоянно, — рассказал Роман Исаев.

"Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка 1 / 7

"Зеленый марафон" проводится восьмой год подряд. Изначально его провели в поддержку Зимних Олимпийских игр в Сочи, и он носил экологический характер. Тогда по всем городам-участникам высадили 5 тысяч растений. Мероприятие полюбилось и сегодня собирает тысячи участников по всей стране и за рубежом, марафон стал по-настоящему народным. Теперь это благотворительное мероприятие, на котором каждый может сделать доброе дело. В этом году присоединилось 68 городов в России, Казахстане и Беларуси.

— Спорт — это часть нашей корпоративной культуры. Сбербанк, в первую очередь, за здоровый образ жизни. Мы пропагандируем его среди своих сотрудников и приобщаем к спорту жителей Владивостока. Также каждый может пожертвовать небольшую сумму в благотворительные фонды, вместе мы можем сделать доброе дело, — отметил руководитель приморского отделения ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин, который также участвовал в забеге.

К слову, вместе с руководителем дистанцию пробежали около 500 сотрудников Сбербанка.

Сергей Радюшкин. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка 1 / 6

"Бежим со смыслом" — под таким девизом в этот раз прошел "Зеленый марафон" для более 1,5 тысяч участников. Каждый из присутствующих мог пожертвовать средства в один из восьми благотворительных фондов. На лечение маленького жителя Владивостока Лени Заботина собирал "Русфонд", "Сохрани жизнь" — на спасение людей с онкогематологическими заболеваниями, "Умка" — на реабилитацию бездомных животных. Свыше 35 тысяч рублей пойдет на помощь нуждающимся.

— Впечатления от "Зеленого марафона" отличные. Очень круто, что проводят марафоны с благотворительными целями и хочется, чтобы их было больше и больше. Мы уже внесли свой финансовый вклад. Организация мероприятия очень порадовала, — отметили участницы марафона Полина Вощинская и Наталья Абросимова.

"Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка 1 / 6

Проект Сбербанка "Зеленый марафон" ежегодно поддерживают партнеры. За спорт и благотворительность выступили около 10 городских компаний. Информационную поддержку оказало ИА PrimaMedia. Все участники забега были обеспечены природной питьевой водой "Славда".

— Первый раз участвую в "Зеленом марафоне", а в массовых забегах — второй. Впечатления положительные, море эмоций, очень рад результату. Мое время: 14.15. Всем хочу пожелать здоровья и спортивных успехов. Я за такие корпоративные мероприятия, — отметил еще один участник забега Сергей Величко.

"Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка "Зеленый марафон" во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка 1 / 10

Драйв, приподнятое настроение у всех участников спортивного праздника. Даже небесная канцелярия "улыбнулась" и сменила дождь на солнце. В День защиты детей для юного поколения организаторы подготовили масштабную развлекательную программу с играми и конкурсами. Кроме того, для гостей праздника выступили лучшие творческие коллективы Приморья.