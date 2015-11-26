Ливни с грозами обрушатся на Приморье

Вероятность выпадения осадков в отдельных районах края - 80%
Общество 09:49
Дождь. Фото: ИА PrimaMedia

Фронтальные разделы определяют в понедельник, 3 июня, погоду в Приморье. В отдельных районах края пройдут ливни с грозами, вероятность – 80%. На остальной территории кратковременные дожди. Ветер южный, умеренный до сильного, при грозе порывистый. Температура воздуха +20...+31°C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Во Владивостоке облачно, местами туман, морось, временами переходящяя в дождь вероятность 60%. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +17...+19°C.

В Уссурийске переменная облачность, в конце дня небольшой дождь, вероятность 60%. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +24...+26°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков, утром туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.

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