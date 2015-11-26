Члены ОПГ "за время работы" заработали очень большие суммы

ФСБ обрушила многомиллионную "подпольную империю" во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

ФСБ обрушила многомиллионную "подпольную империю" во Владивостоке. Сотрудники УМВД России по Приморскому краю задокументировали факты организации азартных игр вне игорной зоны во Владивостоке.

Установлено, что с целью получения прибыли от незаконной игорной деятельности, обвиняемые организовали азартные игры с использованием игрового оборудования. Сеть нелегальных игорных заведений обнаружена на территории города на улицах Луговой, Русской, Трамвайной, Океанском проспекте, 100-летии Владивостоку. Доход, полученный организаторами нелегального бизнеса, превысил 20 млн. рублей.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю совместно с коллегами из УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли противоправную организатора и троих соучастников.

В нелегальных игорных заведениях и по местам жительства членов организованной группы проведены обыски, в ходе которых изъяты 100 единиц компьютерного оборудования, обеспечивающего доступ клиентов к азартным интернет-играм, документация, бухгалтерские записи, денежные средства, полученные незаконным путем, анкеты постоянных клиентов, архив камер видеонаблюдения. Можно сказать, что это была целая "подпольная империя" с многомиллионной выручкой.

СУ СК РФ по Приморскому краю в отношении троих жителей Владивостока окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренным пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 (Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенных организованной группой). В ходе следствия в обеспечительных целях наложен арест на их денежные средства в сумме свыше 22 млн. рублей.

Уголовное дело в отношении четвертого участника выделено в отдельное производство в связи с его розыском.