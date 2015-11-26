"Солид Банк" повысил ставку по вкладу "Надежный партнер"

Теперь максимальная процентная ставка по данному предложению составляет 7,95% годовых

"Солид Банк". Фото: предоставлено банком

"Солид Банк" улучшил условия по вкладу "Надежный партнер": теперь максимальная процентная ставка по данному предложению составляет 7,95% годовых, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

С 27 мая 2019 года в АО "Солид Банк" действуют новые условия по вкладу "Надежный партнер". Оформить данный вклад можно на срок 730 дней с возможностью сохранения процентной ставки при досрочном расторжении через 180 дней от даты открытия вклада. Минимальная сумма первоначального взноса: 100 тысяч рублей. Дополнительный взносы и расходные операции не предусмотрены.

Полные условия* вклада на сайте банка.

Для записи на оформление вклада предусмотрена онлайн форма.

Для оформления вклада приглашаем вас в офис банка по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 25. Телефон: 8 (423) 226-06-80, 226-06-95.

www.solidbank.ru

Услугу оказывает АО "Солид Банк". Ген. Лицензия ЦБ РФ 1329. ОГРН 1024100000121 (20.09.2002). Юр. адрес: г. Владивосток, ул. А. Фокина, 25.

* Минимальная сумма первоначального взноса — 100 тысяч рублей. Срок вклада — 730 дней. Срок 1 – 180 дней — процентная ставка 7,95%, срок 181 – 730 дней — процентная ставка 4,5%. Ставка устанавливается при условии привлечения вкладов вне агентского договора. При привлечении вкладов через агентов ставка по вкладу снижается на 0,5%. Выплата процентов в день окончания срока вклада. Дополнительные взносы, расходные операции, пролонгация, капитализация не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора по инициативе вкладчика производится перерасчет процентов исходя из фактического срока нахождения денежных средств во вкладе на момент востребования вклада. Вклад не может быть открыт в пользу третьего лица.

Начисление и выплата процентов при досрочном расторжении договора вклада производится по следующим процентным ставкам: