Алексей Козицкий: Цифровизацию Приморья надо начать с людей. Убрать очереди в учреждениях

Депутат ЗС ПК, заместитель председателя профильного комитета – о смысле, последствиях и рисках экономических шагов властей региона

Алексей Козицкий. Фото: ИА PrimaMedia

Очередное заседание краевого Заксобрания (прошло 30 мая — ред.) оказалось богатым на рассмотренные и принятые депутатами законопроекты, которые закрепляют целый ряд ключевых экономических инициатив нынешних властей Приморья. О значении этих инициатив, их последствиях и рисках для бизнеса и жителей региона корр. ИА PrimaMedia побеседовал с заместителем председателя комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Алексеем Козицким.

— Алексей Анатольевич, одним из самых обсуждаемых вопросов майского заседания ЗС ПК была корректировка расходной части бюджета в части выделения краевому АО "Корпорация содействия жилищному строительству" 5 млрд рублей – на строительство, по сути, муниципального доходного жилья в Приморье. Это – очень амбициозный и отчасти рисковый проект, не считаете?

— Как доложила депутатам первый вице-губернатор Вера Щербина, эта корректировка бюджета должна отчасти помочь решить проблему жилья в крае. И параллельно – привлечь в регион специалистов-бюджетников, которых у нас много где просто критически не хватает, то есть врачей, других медицинских работников, учителей.

Трудно не согласиться с тем, что один из основных факторов, который влияет на принятие любым специалистом решение о переезде, — это наличие доступного жилья, пусть даже и съемного, но подъемного для семейного бюджета. Рынок сегодня, как мы понимаем, такими предложениями нас не радует. И если мы хотя бы отчасти решим эту проблему, так сказать, инструментами бюджета, то вопрос обеспеченности социально значимыми специалистами станет, разумеется, менее острым.

— И все-таки что именно, на ваш взгляд, вызвало такое внимание депутатского корпуса к этому вопросу? Может быть, то, что такого опыта у Приморья нет?

— По словам представителей администрации края, такой опыт решения кадровой проблемы в соцсфере есть и в Амурской области, и на Сахалине. Соответственно, были представлены презентации по строительству таких домов, где квартиры предоставлялись приезжим специалистам на каких-то льготных условиях.

И этот опыт было предложено применить на территории Приморского края. У депутатов, разумеется, был ряд вопросов к предлагаемой схеме решения острого вопроса, и эти вопросы были абсолютно справедливы. Лично я полагаю, что сегодня самые нестандартные, самые смелые предложения все-таки надо внедрять, "раскачиваться" с наведением в социальной сфере края элементарного порядка мы не можем, потому что люди ведь ждать тоже не могут – им нужны и специалисты в поликлиниках, и учителя в школах. Причем, что называется, "еще вчера".

Но осторожность депутатов, повторюсь, вполне оправдана, поскольку, к сожалению, край богат скандалами и различными коррупционными историями, связанными как раз со строительством различных объектов за бюджетный счет. Естественно, законодательная власть должна держать на контроле в том числе и этот аспект предлагаемого администрацией проекта, особенно учитывая то, что немалые средства выделяются на него через капитализацию акционерного общества "Корпорация содействия жилищному строительству", основная деятельность которого на сегодня, напомню, — выдача льготных ипотечных кредитов, но все-таки не непосредственно строительство.

Но в целом, повторюсь, это благая цель — привлечение новых специалистов и мотивация уже работающих оставаться в социальной сфере региона. И здесь нельзя не признать – и это, я полагаю, общее мнение нашего депутатского корпуса – что активная позиция и энергия губернатора Олега Николаевича Кожемяко действительно "двигает процесс": исполнительная власть всерьез перешла от пустого декларирования каких-то там благих намерений к реальному поиску решений конкретных проблем края и его жителей.

— На минувшей неделе также много внимания досталось и краевому малому и среднему бизнесу – с отчетом выступила бизнес-омбудсмен Марина Шемилина, регион вместе с министром Силуановым посетила "Корпорация МСП". Много говорилось о том, что местных предпринимателей очень интересует более солидная доля в госзакупках, в выполнении госзаказа. На недавней конференции "Бизнес у моря" губернатор прямо сказал, что этот показатель у нас не на высоте. Где здесь барьеры, что можно сделать?

— Задача органов исполнительной власти – сделать так, чтобы малый и средний бизнес у нас рос, развивался, обеспечивал занятость населения, платил налоги. И здесь, как я считаю, была информация, которую в ходе отчета перед Заксобранием 30 мая озвучила краевой бизнес-омбудсмен Марина Анатольевна Шемилина. Барьеров – огромное количество, и все – начиная от самого бизнеса и заканчивая самыми высокими уровнями краевой власти – понимают, что убрать их возможно лишь на федеральном уровне. Тот же вопрос о госзакупках. Здесь – пресловутый 44-ФЗ, федеральный закон, и в конкурсах и торгах побеждают коллеги из других регионов, где себестоимость производства по массе объективных причин ниже, чем у нас в регионе. Да, их качество может быть ниже нашего, а долгая логистика его только ухудшает. Да, средства из краевого и муниципальных бюджетов уходят, они работают в конечном итоге на развитие, на качество жизни в других регионах.

Таково правовое поле и, соответственно, экономическая реальность страны, которую в отдельно взятом субъекте не переиначишь. И при этом, как сказала на отчете Марина Анатольевна (Шемилина— ред.), всевозможных правил ведения бизнеса на территории РФ — более 2 млн! Правил, которые предпринимателям нужно соблюдать, выполнять и за нарушение которых они в любой момент могут получить штраф, лишиться лицензии или вообще бизнеса.

Хотел бы также дополнить перечень проблем, которые озвучила бизнес-омбудсмен, и проблемой такого "ползучего" роста платежей бизнеса – не прямых налоговых (они-то у нас, как говорят на всех уровнях, не растут), а косвенных в виде различных сборов, обязательных издержек и откровенного финансирования бизнесом контрольно-надзорной деятельности в отношении него же. Взять хотя бы очередное нововведение – чипирование продукции, будь то одежда, продукты питания и все остальное. Да, сам чип стоит где-то 50 копеек, но ведь понадобится еще и оборудование для его установки, и специалисты. Абсолютно преждевременная мера вводить это чипирование тотально – без просчета, как эти издержки ударят по малому и микробизнесу, по самозанятым, по конечному потребителю.

Словом, одно дело, когда мы чипируем дорогостоящие шубы или предметы роскоши, по которым действительно есть вопросы по их ввозу, обороту и официальному декларированию. И совсем другое, когда чипирование коснется продуктов питания и одежды для малоимущих слоев населения.

— Разговор о чипировании напомнил о том, что действующая команда исполнительной власти в Приморье, судя по всему, делает большую ставку на цифровизацию. Честно говоря, пока не очень понятно, в чем это может заключаться?

— Я хотел бы, чтобы администрация Приморского края и куратор этого проекта, вице-губернатор Константин Сергеевич Богданенко были пионерами не только во внедрении цифровизации как таковой, но и в методах, подходах к этому процессу.

С чего можно начать? Например, одна из задач Константина Сергеевича – это кураторство земельных вопросов, деятельности департамента земельных и имущественных отношений. И вот Марина Шемилина озвучила проблему: на ул. Бородинской, где находится департамент, были огромные очереди из предпринимателей, причем две трети очереди – люди, которые просто хотели узнать, получить справку, как решаются те или иные вопросы с землей. И мне кажется, что такая проблематика более чем подходит для внедрения цифровизации. Что может быть проще: электронная очередь, возможность получить справку дистанционно. Решение с помощью IT-технологий здесь просто лежит на поверхности. Тем более не стоит забывать, что есть федеральное законодательство, которое сегодня очень жестко регламентирует сроки реакции госорганов на обращения граждан.

— И последний вопрос – о еще одной теме, актуальной и для международного имиджа Приморья, и для экономики края, и для целого сегмента бизнеса. Недавно в администрации края озвучили ранее высказанную вами идею о создании так называемой "туристической полиции". В продолжение темы "контрольно-надзорного давления на бизнес": не станет ли эта структура, по сути, два миллиона первым "правилом" для туриндустрии региона?

— По-прежнему уверен, что такие нововведения – то есть туристическая полиция – Приморью и Владивостоку нужны. Наш – уже практический третий по турпривлекательности после Москвы и Санкт-Петербурга. Поток иностранных туристов растет из года в год, к нам едут не только из АТР, но и со всего мира. И если российские туристы в случае чего всегда могут обратиться в полицию, то иностранцам это сложно, неудобно. И злоумышленники, к сожалению, прекрасно понимают, что наш гость из-за рубежа в значительной степени беззащитен.

И сотрудники этой так называемой "туристической полиции" как раз могли бы работать на оказание квалифицированной помощи иностранцам, знать языки, особенности культуры, иметь специальные навыки и компетенции, планомерно работать в местах и на маршрутах, которые массово посещают туристы. Немаловажно и то, что сотрудники органов правопорядка – это тоже лицо страны, и будет только на пользу и экономике, и международным отношениям, если полиция будет внимательна и доброжелательна к иностранным гостям.

А что касается опасений, что эта структура или подразделение может создать дополнительное "давление" на представителей бизнеса, оказывающих услуги туристам, то здесь все-таки нужно разграничивать полномочия: в сфере внимания туристической полиции – вопросы общественной безопасности и борьба с мелкой уличной преступностью, воровством и т.п. А вопросами преступлений в сфере бизнеса, в том числе и трансграничного – такого, например, как китайская "теневая туриндустрия" без лицензий и налогов – должны заниматься соответствующие подразделения правоохранителей.