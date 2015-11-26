Бизнесмены Южной Кореи выбирают инвестировать в Китай, а не в Дальний Восток

Вкладывать деньги в Северо-Восточные провинции КНР выгоднее, так как там создана первоначальная инфраструктура

Порт Далянь. Фото: PrimaMedia Korea

Комитет северного экономического сотрудничества при президенте Республики Корея (РК) проявил активный интерес к сотрудничеству с Северо-Восточными провинциями Китая. Бизнесмены уже обсудили вопрос создания международной зоны сотрудничества в китайской провинции Гирин. Возможно, это станет поводом к тому, что Дальний Восток России предпримет конкретные шаги по реализации экономического сотрудничества для привлечения южнокорейских бизнесменов, сообщает PrimaMedia Korea.

25 мая делегация Комитета северного экономического сотрудничества при президенте РК посетила две провинции на Северо-Востоке Китая — Ляонин и Гирин. В ходе поездки стороны подробно обсудили проект двустороннего экономического сотрудничества. Глава южнокорейской делегации Квон Гу Хун и секретарь КПК в провинции Гирин Биенгл (Bayanqolu) рассмотрели вопрос создания южнокорейско-китайской экспериментальной зоны сотрудничества с целью привлечения южнокорейских бизнесменов.

В частности, речь шла о налаживании широкополосной сети связи (90 кв. км) между провинцией Гирин и городскими уездами Яньцзи и Хуньчунь, конкретных мерах по привлечению южнокорейских бизнесменов, упрощении таможенного законодательства и системе найма рабочей силы. Новая зона сотрудничества станет площадкой для сотрудничества в сфере высокотехнологичного оборудования, современного сельского хозяйства, биомедицины, видео, культуры и туризма. Примечателен тот факт, что стороны договорились о составлении подробного плана по предоставлению льгот и смягчению законодательства для южнокорейских предприятий. Было принято решение сосредоточить первоочередное внимание на сфере услуг, медицины и здравоохранения, обработки пищевых продуктов. По мнению сторон, данные сферы обладают большим потенциалом для развития в рамках двустороннего сотрудничества.

Ранее, глава южнокорейской делегации Квон Гу Хун посетил Чаньчунскую бондовую зону. Южнокорейская делегация рассматривает данный проект в качестве рычага двустороннего сотрудничества в рамках Новой северной политики Республики Корея и китайской концепции Нового шелкового пути “Один пояс — один путь”. Квон полагает, что провинция Гирин окажется в очень выгодном положении в случае смягчения санкций мирового сообщества в отношении КНДР. Поэтому постепенное ускорение темпов экономического сотрудничества между Южной Кореей и Северо-Востоком Китая сыграет исключительно положительную роль в поддержании мира в Северо-Восточной Азии.

Провинция Гирин обладает некоторыми преимуществами по сравнению с Дальним Востоком России и другими территориями. Во-первых, Гирин в географическом плане является центром Северо-Восточной Азии, основа ее промышленности основана на добыче местных природных ископаемых. Кроме этого, китайская провинция получает различную поддержку от центрального правительства. Наконец, здесь проживает 56% китайских корейцев.

Южнокорейская делегация также посетила провинцию Ляонин и предложила китайской стороне проект создания свободной экономической зоны и развития сферы услуг и высоких технологий, таких как сеть мобильной связи пятого поколения. Отметим, что в Ляонине хорошо развита сфера высоких технологий, многие иностранные предприятия на территории провинции ведут активную деятельность в области робототехники и других высоких технологий. Корейская сторона также посетила столицу Поднебесной, где встретилась с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Дэнни Александром и обсудила вопросы совместных инвестиций и привлечения банка к участию в развитии инфраструктуры КНДР. Представители АБИИ ответили, что инвестиции в развитие инфраструктуры Северных территорий, включая Северо-Восток Китая, не противоречат критериям организации.

Южнокорейские предприятия положительно восприняли подобную новость и устремили свое внимание на Северо-Восточные провинции Китая.

Одна из компаний-поставщиков Hyundai Motors рассматривала вариант своего участия во Владивостокской свободной экономической зоне, однако экспериментальный проект международной зоны сотрудничества на Северо-Востоке Китая более выгоден в финансовом плане.

Этим объясняется необходимость создания в России экспериментальной зоны сотрудничества, как это сделано в Китае. "На первом этапе Корее и России необходимо наладить соответствующую инфраструктуру, на втором — разработать стратегию привлечения южнокорейских бизнесменов", — заявил источник.

На сегодняшний день структура экономического сотрудничества между РК и Россией не отличается высокой эффективностью — в своем большинстве дело не заходит дальше подписания меморандума о взаимопонимании. Это несмотря на то, что Пусан, Ульсан, Чханвон, Пхохан совместно с другими крупными городами провинции Кёнгидо находятся в активных поисках вариантов сотрудничества с Дальним Востоком России. Причина объясняется тем, что Россия придерживается не столь активной политики привлечения иностранных инвестиций, в то время, как Китай создает первоначальную инфраструктуру и настойчиво привлекает иностранных бизнесменов. Дальний Восток России, к сожалению, решает вопрос инфраструктуры в последнюю очередь, лишь после получения заявки от иностранных предприятий. Языковой барьер и трудности, связанные с наймом рабочей силы, также играют не в пользу России. Учитывая эти и другие обстоятельства, южнокорейские бизнесмены, конечно же, будут склонны к тому, чтобы выбрать Китай.

Специальный корреспондент PrimaMedia Korea Пак Ки Соп (ajr328@naver.com)