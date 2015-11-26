"Молодая гвардия" определила своих лидеров в Приморье

На региональной конференции общественной организации заслушали доклады и выбрали руководителей

Региональная конференция приморского регионального отделения "Молодой гвардии Единой России". Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Второй этап региональной конференции приморского регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) состоялся 1 июня во Владивостоке. В результате голосования избраны члены регионального штаба, контрольно-ревизионной комиссии, а председателем МГЕР в Приморье стал Сергей Фраймович, с ноября прошлого года исполнявший обязанности руководителя отделения, сообщает ИА PrimaMedia.

На конференции, помимо 17 делегатов, других активистов МГЕР из Владивостока, Находки, Уссурийска, Пограничного, Надеждинского, Спасского, Партизанского районов, присутствовали: депутат Закобрания Приморского края, куратор "молодежного крыла" "Единой России" в регионе Джони Авдои; председатель думы Владивостока Андрей Брик; член Генсовета и президиума регионального политсовета ЕР Майя Шалунова; координатор МГЕР по Дальнему Востоку, депутат думы Петропавловск-Камчатского городского округа Борис Лесков; руководитель краевого исполнительного комитета "Единой России" Ольга Лакомая.

В торжественной части каждый из почетных гостей сказал свое веское слово. Джони Авдои выразил пожелание, чтобы "в политику Приморского края поступала свежая кровь – молодых депутатов-партийцев у нас в регионе уже 68".

Региональная конференция приморского регионального отделения "Молодой гвардии Единой России". Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" Участник конференции. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" Участники конференции. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" Региональная конференция приморского регионального отделения "Молодой гвардии Единой России". Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" 1 / 4

Андрей Брик вручил партийные билеты "Единой России" наиболее инициативным членам МГЕР — Сергею Фраймовичу, Даниилу Красковскому и Станиславу Терехову. Председатель Думы дальневосточной столицы вспомнил, как активно трудился на комсомольской ниве, руководил комсомольской организацией Кавалеровского района, много работал на молодежных стройках, таких, как ВДЦ "Океан".

"Я могу поставить себя на ваше место, посмотреть, как можно проявить лидерские качества, — отметил Андрей Брик. – Важно верить в то, что делаешь, а мы всегда верили. Молодогвардейцы Приморья хорошо себя проявили в волонтерском движении, активно поддержали партийный проект "Серебряный волонтер". Сейчас во Владивостоке много строится спортивных сооружений, молодежь нужно вовлекать в занятия физкультурой".

Борис Лесков отметил "высокий уровень поддержки МГЕР в Приморье со стороны руководства регионального отделения", призвал молодогвардейцев "участвовать во власти, создавать свою команду и "передавать флаг".

Майя Шалунова, помощник депутата Госдумы Сергея Сопчука, выступила от имени народного избранника с теплыми приветственными словами. А также рассказала, как организация дала лично ей "путевку в жизнь" после того, как она вступила в МГЕР в феврале 2006 года.

"Это не просто общественная организация, а братство, везде вы найдете единомышленников", — заявила Майя Шалунова.

Далее началась деловая часть конференции.

Участники заслушали отчет о деятельности регионального штаба за прошлый год. И. о. председателя Сергей Фраймович сообщил и показал на слайдах о работе в рамках действующих проектов МГЕР "Медиагвардия" и "Студмолодежь" (фонд помощи студентам), также о разработке новых проектов: "Банк студенческих стажировок" и "Студенческий офис".

Региональная конференция приморского регионального отделения "Молодой гвардии Единой России". Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" Региональная конференция приморского регионального отделения "Молодой гвардии Единой России". Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" Участники конференции. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" Региональная конференция приморского регионального отделения "Молодой гвардии Единой России". Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" 1 / 4

Члены МГЕР проводили мониторинг доступности инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, доступности общественного транспорта во Владивостоке, проверяли температуру в студенческих общежитиях. Активисты участвовали в праздничных митингах и акциях, в том числе патриотических, спортивных и партийных мероприятиях, организованных приморским отделением ЕР. Так, Сергей Фраймович отметил поздравление женщин с 8 марта, которое молодогвардейцы провели при поддержке Джони Авдои. Уделялось внимание развитию сотрудничества с общественными организациями края, работе по экологии.

В ходе тайного голосования были избраны кандидатуры членов регионального штаба "Молодой гвардии ЕР" и контрольно-ревизионной комиссии, предложенные Сергеем Фраймовичем. В КРК вошли Игорь Плотников, Никита Аскевич, Кристина Шляхтина, членами штаба стали Илья Беляев, Олеся Борзова, Родион Зуяков, Антон Кайдалов, Даниил Красковский, Анастасия Кудрявцева, Михаил Семенов, Владислав Фокин, Сергей Фраймович.

И. о. председателя МГЕР вступил в должность председателя официально, кандидатура Сергея Фраймовича получила единогласную поддержку членов регионального штаба.

Участники мероприятия в ходе конференции поддержали изменения в уставе молодежной организации. В соответствии с ними, руководитель штаба МГЕР регионального и местного уровней избирается на три года, а поправки в работу местных отделений может вносить центральный штаб Молодой гвардии ЕР.