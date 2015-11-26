"Кислота в лицо": Дерзкая ОПГ устраивала "облавы" на квартиры во Владивостоке

Члены группировки не гнушались "грязных методов в своей работе"
Это интересно 11:40
"Кислота в лицо": Дерзкая ОПГ устраивала "облавы" на квартиры во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Шесть членов ОПГ, промышлявших долевым шантажом во Владивостоке, получили от 4 лет до 23 лет лишения свободы за свои преступления. Как отмечается, их действия отличались дерзостью. Так, злоумышленники использовали различные способы, чтобы заставить собственников продать им свои доли: демонтировали трубы, отключали электричество и заваривали двери, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края.

Организованную преступную группу в начале октября 2013 года создала женщина, хорошо знакомая со спецификой работы по сделкам с недвижимостью. Она привлекла в нее шесть местных жителей, один из которых был ранее судим. И они сразу же приступили к преступной деятельности.

Злоумышленники выбирали так называемые "проблемные квартиры", собственниками которых являлись несколько лиц, которые не могли поделить совместное имущество. В основном это были бывшие супруги, делящие квартиру после развода.

На протяжении года члены ОПГ принуждали таких совладельцев к совершению сделок на выгодных для них условиях. Получая право собственности на долю в таких "проблемных" квартирах, участники группы предлагали второму хозяину продать либо приобрести у них долю в праве собственности по очень низкой цене.

Для того чтобы последние приняли их условия, участники преступной группы оказывали на потерпевших давление, в том числе психологическое.

К примеру, без ведома и согласия второго хозяина квартиры, они взламывали входную дверь и устанавливали на ней новые замки, демонтировали трубы, отключали электричество. При помощи специальной аппаратуры заваривали входные двери, оставляя записку с текстом: "Созреешь, позвони!".

Таким образом члены ОПГ смогли получить семь квартир, расположенных во Владивостоке. Преступная деятельность орггруппы была пресечена в ноябре 2014 года, тогда же ее члены были задержаны сотрудниками полиции.

Двое из фигурантов также обвиняются в нападении на местную жительницу. Действуя по найму своего знакомого, они договорились обезобразить лицо жертвы. В августе 2014 года один из злоумышленников подошел к потерпевшей со спины и, дождавшись, когда та обернется, плеснул ей в лицо серную кислоту.

В результате этого женщина получила телесные повреждения в виде химических ожогов 32% площади тела, сопровождающийся химическим ожогом обоих глаз. После этого нападавшие с места совершенного преступления скрылись, получив позднее от заказчика вознаграждение за выполненную работу в размере 150 тысяч рублей.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступных деяний, суд назначил всем фигурантам реальное лишение свободы на различные сроки от 4 лет до 23 лет.

Для отбытия наказания пяти осужденным определена исправительная колония общего режима. Лицам, в действиях которых установлен опасный и особо-опасный рецидив преступлений, назначена колония строго и особого режима соответственно.

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преступление, криминал приговор

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