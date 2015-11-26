Сбербанк помогает детям начать карьеру

Банк совместно с благотворительным фондом "Бюро Добрых Дел" запустил проект "Живые мечты" (0+)
Общество 12:05
Сбербанк. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

35 ведущих музеев по всей России откроют свои двери для участников специального проекта Сбербанка, приуроченного ко Дню защиты детей. Вместе с благотворительным фондом "Бюро Добрых Дел" у пользователей сайта появится шанс совместить помощь детям и возможность провести время с пользой для себя, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Чтобы получить промокод на посещение одного из музеев в 24 городах страны, достаточно сделать пожертвование в размере не менее 500 рублей. В проекте участвуют музеи Дальнего Востока: Магаданский областной краеведческий музей, Амурский краеведческий музей, Приморская государственная картинная галерея.

Собранные средства будут направлены на обеспечение профориентации и педагогического наставничества для подопечных фонда. В попечении фонда находятся 110 подростков из детских домов Костромской области, Саратовской, Астраханской областей — в основном учащиеся 9 класса, которые зачастую лишены возможности получить профессию своей мечты.

Воспитанники детских домов создали рисунки с изображением желаемой профессии, а Сбербанк разместил их на сайте платформы "Сбербанк Вместе". Там же будут и видео-интервью с детьми. Каждый желающий сможет ознакомиться с галереей рисунков и перевести пожертвование.

По итогам первого дня работы программы, которая стартовала 31 мая, пользователи сайта уже собрали средства на обучение уже 30 детей. Среди них подростки, которые в ближайшие дни пройдут курсы бухгалтерского учета, программирования, кулинарии, финансовой грамотности.

Сбербанк всегда придает большое значение социально значимым проектам. Один из приоритетов в этом направление предоставление возможностей для получения образования. Среди ключевых проектов банка в сфере образования "Школа 21" (16+), "Академия Искусственного Интеллекта" (16+), хакатоны (12+) для школьников, совместные программы с ведущими вузами страны.

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