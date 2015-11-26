Пропавшего ребенка ищут в Находке

Семилетняя девочка ушла из дома днем 2 июня и до сих пор не вернулась
Происшествия 12:00
Полиция. Фото: ИА PrimaMedia

Полиция Находки разыскивает 7-летнюю Валерию Хамедрахимову, которая 2 июня ушла из дома на улице 25 лет Октября и днем и до сих пор не вернулась, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОМВД России по г. Находке.

На поиски несовершеннолетней ориентирован личный состав отдела МВД России по городу Находке, организованы рабочие группы из числа сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних. В поисковых мероприятиях принимают участие волонтеры.

Ориентировка с описанием примет пропавшего ребенка передана наружным службам полиции и Росгвардии.

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